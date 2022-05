Destination harmonieuse : Tourisme Montréal s'engage vers un tourisme responsable et financièrement prospère dans une perspective de développement durable

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - En marge du Sommet climat qui se tiendra demain à Montréal, Tourisme Montréal est fière de présenter officiellement sa stratégie Destination harmonieuse afin d'encourager d'ici 2030 le développement de Montréal comme destination touristique exemplaire ayant un impact positif sur la communauté locale et l'environnement. Le développement durable concerne certes l'environnement, mais également l'impact social que peut avoir une organisation. Ce cadre d'intervention en tourisme durable visera à reconstruire mieux en s'inscrivant dans la mouvance du tourisme bienveillant et régénératif. La Destination harmonieuse assurera un juste équilibre entre la saine gestion des flux touristiques et le respect de la qualité de vie des quartiers résidentiels montréalais.

« La relance touristique n'emprunte certainement pas une route unique. Cette démarche constitue une action parmi plusieurs autres de Tourisme Montréal pour relancer l'industrie de manière durable et responsable, en accord avec ses valeurs. Tourisme Montréal souhaite donner le ton et agir en leader au sein de l'industrie, par une stratégie, mais surtout par des actions concrètes. »

Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

La stratégie reposera sur les quatre piliers suivants :

Favoriser l'adaptation des cultures d'entreprise du secteur touristique Favoriser une cohabitation harmonieuse de la population locale et des touristes Maintenir la résilience de la destination Assurer un développement touristique à faible empreinte environnementale

Des partenariats significatifs

Pour chacun des piliers, Tourisme Montréal travaille en partenariat avec ses membres et d'autres leaders de l'industrie afin de réaliser des actions concrètes.

Grâce à une collaboration avec ADM Aéroports de Montréal et Carbone Boréal, un outil de compensation carbone sera développé pour que les visiteurs puissent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre de leur voyage. L'outil permettra de calculer les émissions liées aux divers transports, mais également aux visites des attraits touristiques, des séjours dans les hôtels et des repas aux restaurants.

ADM soutiendra également Tourisme Montréal dans la mise en place d'une promesse des voyageurs, qui les sensibilisera aux bonnes pratiques à adopter en matière de développement durable.

« C'est dans une synergie toute naturelle qu'ADM Aéroports de Montréal se joint à Tourisme Montréal et à son cadre d'intervention, Destination harmonieuse, afin d'offrir et de partager à tous nos passagers et aux Montréalais les valeurs et les principes de tourisme durable et inclusif qui nous unissent. Par différents mécanismes, dont l'engagement du touriste et la compensation du voyage, nous nous engageons avec nos partenaires à faire de Montréal une destination prisée et bienveillante pour les générations futures. »

Martin Massé, Vice-président, Développement durable, ADM Aéroports de Montréal

Un partenariat avec le Conseil québécois des événements écoresponsables aidera Tourisme Montréal à certifier ses événements selon les normes du Bureau de la normalisation du Québec. Des programmes d'impacts sociaux des événements, en collaboration avec leurs organisateurs, seront aussi mis sur pied, en débutant par le congrès SIDA en juillet 2022.

Finalement, Tourisme Montréal sera elle-même une partenaire pour l'industrie, en développant notamment des guides à l'attention de ses membres et en donnant des formations sur le développement durable. À terme, Tourisme Montréal soutiendra financièrement l'industrie montréalaise et ses membres dans leurs démarches de transition écologique.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Frédérique Lorrain, Conseillère, 450-702-0339, [email protected]