Destination harmonieuse : Tourisme Montréal dévoile un bilan aligné sur sa vision pour un futur durable

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal présente avec enthousiasme le bilan de ses démarches pour un tourisme durable. En un peu plus d'un an, l'organisme a lancé sa stratégie pour une destination harmonieuse et a réalisé une série d'actions significatives qui ont consolidé notre position en tant que leader dans le domaine du développement touristique responsable.

Le calculateur de l'empreinte carbone d'un séjour touristique, la Promesse pour un séjour durable, le Guide sur les pratiques écoresponsables dans les événements d'affaires ainsi que deux répertoires d'organisations sociales et environnementales destinés aux organisateurs de congrès; voici quelques ressources et outils essentiels créés par Tourisme Montréal qui témoignent de notre implication solide et de notre volonté.

Classifications et certifications

En 2022, la certification Events Industry Council (EIC) de Tourisme Montréal a été renouvelée, une preuve de notre engagement envers les normes élevées en matière de durabilité dans l'industrie événementielle. De plus, le lancement estival de Tourisme Montréal ainsi que de l'événement Tous dans la même assiette de l'Office montréalais de la gastronomie ont été certifiés par la norme du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) en gestion responsable d'événements. La COP15, en décembre, a également été classifiée par cette norme.

Reconnaissances et distinctions

Notre engagement a été récompensé au Gala des Mercuriades avec l'obtention d'un prix dans la catégorie « Stratégie de Développement durable Desjardins pour PME» ; preuve de notre détermination à intégrer la durabilité dans notre ADN.

Aussi, la destination a été classée au premier rang en Amérique du Nord et au troisième rang mondial à titre de métropole par le Global Destination Sustainability Index, confirmant ainsi le leadership mondial de Tourisme Montréal.

Un comité interne a été créé rassemblant des experts et des passionnés pour orienter nos actions futures. Nous nous engageons à continuer à créer une destination harmonieuse en travaillant main dans la main avec la communauté locale et les visiteurs pour un avenir plus durable et prospère.

Pour plus d'informations et pour soutenir notre mission en faveur du tourisme durable, veuillez visiter DestinationHarmonieuse 2023 (adobe.com)

