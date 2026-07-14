Destination Canada et l'Association canadienne de développement économique font équipe pour promouvoir les occasions d'investissement touristique dans les communautés canadiennes

Cette collaboration renforcera la préparation aux investissements touristiques et rapprochera les grands acteurs du tourisme et du développement économique.

VANCOUVER, BC, July 14, 2026 /CNW/ -- Destination Canada et l'Association canadienne de développement économique (ACDE) ont signé un protocole d'entente pour renforcer la collaboration entre les grands acteurs du tourisme et du développement économique partout au pays, ce qui aidera les communautés à promouvoir les investissements touristiques, à attirer des visiteurs et à stimuler la croissance économique à long terme.

Le tourisme est un important moteur économique pour le Canada, et le récent rapport Perspectives touristiques 2026-2035 de Destination Canada prévoit une croissance largement supérieure à celle de l'économie dans son ensemble. Le secteur a engendré 140,5 milliards de dollars en dépenses directes des visiteurs en 2025. Le PIB généré par le tourisme a augmenté de 2,5 %, dépassant l'économie nationale, qui a progressé de 1,7 %. Selon les prévisions de Destination Canada, les recettes touristiques annuelles devraient croître de 6 % en 2026. Le tourisme soutient 280 010 entreprises dans 5 000 communautés, et un emploi sur dix au Canada en dépend. C'est aussi l'un des principaux secteurs d'exportation de services en importance au Canada, avec une contribution de 34,9 milliards de dollars en recettes d'exportation l'an dernier.

Une collaboration plus étroite entre les grands acteurs du tourisme et du développement économique fera progresser la stratégie Tourisme 2030 : Un monde de possibilités de Destination Canada en positionnant le tourisme comme un moteur économique à forte croissance offrant des retombées rapides. Elle contribuera aussi grandement à l'objectif du gouvernement de doubler les exportations hors États-Unis pour générer 300 milliards de dollars de plus en échanges commerciaux d'ici 2035 et permettra d'attirer mille milliards de dollars d'investissements sur cinq ans.

« Le tourisme soutient les communautés canadiennes de multiples façons : il diversifie l'activité économique, crée des emplois immédiats, améliore les infrastructures locales et attire des investissements, explique Meaghan Ferrigno, présidente-directrice générale par intérim de Destination Canada. En collaborant avec l'Association canadienne de développement économique, nous rapprochons les professionnels du tourisme et du développement économique pour aider les communautés à faire du tourisme un catalyseur d'investissement et de croissance à long terme. »

« Les responsables du développement économique sont essentiels pour bâtir des communautés dynamiques et résilientes, soutient John Perrott, directeur général de l'ACDE. Cette collaboration avec Destination Canada nous permettra d'offrir à nos membres de nouveaux renseignements, outils et partenariats qui contribueront à intégrer le tourisme dans les stratégies de développement économique et à multiplier les possibilités pour les communautés partout au pays. »

La collaboration, qui misera sur le renforcement de la préparation aux investissements et le partage des connaissances entre les secteurs du tourisme et du développement économique, prendra différentes formes :

promotion de la valeur économique du tourisme auprès des spécialistes du développement économique et des leaders municipaux;

mise en commun de travaux de recherche, de données et de pratiques exemplaires en matière de développement touristique et d'attraction des investissements;

ateliers et webinaires visant à renforcer les connaissances des spécialistes du développement économique en matière d'investissements touristiques;

intégration de contenu axé sur le tourisme dans le programme de formation menant au titre de développeur économique certifié (D.Éc.) de l'ACDE;

participation à des congrès et à des initiatives de communication conjointes qui renforcent la collaboration entre les organismes touristiques et de développement économique.

L'accord établit un cadre de collaboration pour les trois prochaines années, permettant ainsi aux deux organismes de faire progresser des initiatives qui favorisent la croissance du tourisme, l'attraction d'investissements et la création de nouveaux débouchés économiques pour les communautés partout au pays.

Pour en savoir plus sur les perspectives de croissance du secteur touristique canadien, y compris les fondements du marché, les facteurs de demande, les axes de croissance prioritaires et les occasions d'aligner les investissements sur le développement des destinations : https://www.investirdansletourisme.ca.

À propos de Destination Canada

Destination Canada est l'organisme national de marketing touristique du Canada. Il fait la promotion du pays à l'échelle mondiale pour favoriser la croissance durable de l'économie du tourisme et renforcer la compétitivité du Canada comme destination touristique. Nous menons des initiatives de développement des destinations et d'attraction des investissements pour renforcer l'offre touristique du Canada et offrons des renseignements et des analyses solides pour aider les secteurs public et privé à prendre des décisions d'affaires éclairées.

Nous travaillons avec des partenaires de partout au pays pour attirer des voyageurs d'agrément et de grands événements internationaux, en misant sur des marchés étrangers à forte croissance et des secteurs prioritaires. Nous offrons aussi des analyses de pointe et des renseignements sur les marchés pour orienter les décisions et façonner le développement des destinations au Canada.

En 2025, le tourisme a généré 133 milliards de dollars en dépenses des visiteurs et soutenu plus de 280 000 entreprises dans 5 000 communautés. D'ici 2030, les recettes touristiques devraient atteindre 177 G$, confirmant le poids économique du tourisme. Deuxième secteur d'exportation de services en importance au Canada, le tourisme pourrait contribuer jusqu'à 10 % à l'objectif de diversification commerciale de 300 milliards de dollars du gouvernement.

Les activités de Destination Canada font fructifier les fonds publics rapidement en contribuant à la création d'emplois, au PIB et aux recettes fiscales presque instantanément.

Destination Canada est une société d'État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

www.destinationcanada.com/fr

À propos de l'Association canadienne de développement économique

L'Association canadienne de développement économique (ACDE) est un organisme sans but lucratif qui représente les spécialistes du développement économique d'un océan à l'autre.

Depuis 1968, l'ACDE soutient ses membres en leur proposant du perfectionnement professionnel, des occasions de réseautage et des ressources qui font progresser la pratique du développement économique et contribuent à la prospérité du Canada.

SOURCE Destination Canada

Pour faire une demande d'entrevue ou pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Nicole Clark ou Anita Berthier à [email protected].