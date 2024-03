Le nouveau programme permettra d'injecter plus de 170 millions de dollars dans l'économie canadienne.





Le financement du gouvernement du Canada appuiera les destinations canadiennes admissibles qui tenteront d'accueillir des événements d'affaires d'envergure internationale.

OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - Destination Canada est fière d'annoncer la création d'un nouveau fonds triennal stratégique, le Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI, ou le « Fonds »), destiné à mousser la candidature du Canada sur la scène mondiale pour ce qui est d'attirer des congrès, conférences et autres événements internationaux.

La création du Fonds a été annoncée officiellement tard hier (pendant une séance de travail du Conseil ministériel pour le tourisme) par l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et par Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Les ministres fédéraux responsables des agences de développement régional du Canada étaient présents, tout comme la ministre de la Petite Entreprise.

Le Fonds représente une part importante de l'investissement général de 50 millions de dollars annoncé dans le budget fédéral de 2023 et constitue une des grandes priorités de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme (SFCT).

« Accueillir plus d'événements internationaux, voilà à quoi nous consacrons une grande partie de nos efforts pour aider le tourisme au Canada à atteindre son plein potentiel », a affirmé l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme. « C'est pourquoi, dans le cadre de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, Destination Canada réalise des investissements historiques pour attirer plus de conférences et de congrès. Ces événements mettent en valeur ce que le Canada a de mieux à offrir, étendent notre saison touristique et attirent les gens d'affaires, qui dépensent généralement deux fois plus que les voyageurs d'agrément. Nous prévoyons que ce programme permettra d'injecter au moins 174 millions de dollars dans l'économie canadienne. La tenue d'événements comme le congrès Women Deliver et la Conférence internationale sur le sida a fait des Canadiens des hôtes de classe mondiale. Étant donné la féroce compétition pour accueillir ces événements, le financement annoncé permettra au Canada de se mesurer aux meilleures destinations et de remporter la mise. »

Le FACI servira à garantir financièrement des propositions pour la tenue d'événements d'envergure internationale. Le soutien financier et la caution de Destination Canada augmenteront grandement les chances de chaque destination concernée de voir sa proposition choisie. L'engagement financier accordé, pouvant s'élever à un million de dollars canadiens, est déterminé à l'aide d'un système de notation fondé sur des critères précis qui permettent de calculer la valeur de chaque proposition. Selon une estimation conservatrice, le FACI pourrait rapporter à peu près 3,5 dollars pour chaque dollar investi; il générerait ainsi au moins 174 millions de dollars pour l'économie canadienne.

« Nous voyons 2024 comme l'année où le Canada sera compétitif dans la course aux événements d'affaires », a fait savoir la présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden. « Voilà ce dont nous avons besoin pour remporter les appels d'offres visant les plus grands événements d'affaires internationaux. Les événements d'affaires ont des retombées immédiates sur l'économie canadienne et le secteur touristique, et profitent à long terme à tous les secteurs en attirant les investissements étrangers, les entreprises innovatrices et les talents émergents dans des domaines à forte croissance qui sont justement essentiels à l'économie canadienne de l'avenir. »

« Le FACI témoigne de l'engagement du Canada à favoriser la prospérité économique, l'innovation et l'établissement de relations », affirme la présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter. « Par cette initiative, nous ne nous contentons pas d'inviter le monde entier à venir nous visiter, nous faisons valoir le Canada comme la destination par excellence en matière de leadership éclairé et d'avancement de l'industrie. En accueillant des gens du monde entier qui viendront au pays échanger des idées, nouer des partenariats et profiter de l'esprit avant-gardiste qui caractérise notre nation, nous saisissons une belle occasion de stimuler la croissance, de susciter des créations d'emplois et d'assurer à toute la population canadienne un avenir prospère. »

« Les événements commerciaux internationaux sont essentiels pour les hôtels canadiens, car ils génèrent des voyages d'affaires à haut rendement et des taux d'occupation pendant les saisons intermédiaires », affirme la présidente et chef de la direction de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol. « Le Fonds d'attraction pour les congrès internationaux renforcera la capacité du Canada à accueillir des conférences et des congrès majeurs, consolidant ainsi notre position en tant que destination mondiale de premier plan. »

Le FACI témoigne de l'engagement du Canada à stimuler la croissance sectorielle, à réaliser les priorités nationales et à s'assurer que le pays demeure une destination de choix pour les événements d'affaires d'envergure internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FACI ou pour demander une entrevue, veuillez écrire à [email protected]. Pour trouver une photo de l'annonce concernant le FACI, cliquez ici.

Note aux diffuseurs :

Qui est admissible au financement du FACI?

Les organismes de gestion de destination (OGD) canadiens qui soumissionnent pour accueillir un congrès d'envergure internationale admissible peuvent poser leur candidature.

Les OGD doivent disposer d'une stratégie d'attraction d'événements d'affaires internationaux qui comprend les éléments clés suivants : infrastructures et installations d'accueil, marketing et promotion, ressources financières et humaines dédiées à l'événement, et collaboration avec l'industrie.

Le congrès international en question doit :

appartenir à l'un des six secteurs prioritaires de Destination Canada (fabrication de pointe, agroentreprise, sciences de la vie, ressources naturelles, industries du numérique, finance et assurance) ou cadrer avec un mandat, un objectif ou une initiative du gouvernement du Canada ;

; générer des retombées économiques bien documentées dans les régions hôtes;

attirer un nombre minimum prédéfini de délégués, proportionnel à la taille, aux infrastructures et aux installations de la destination, et ainsi répondre à la définition d'« événement d'envergure ».

Destination Canada encourage la tenue d'événements qui répondent à au moins un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, étant donné que les OGD peuvent miser là-dessus pour garantir que l'événement en question laissera un héritage remarquable dans la ville hôte.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé à l'échelle nationale et à l'étranger.

Sachant que la diversité est notre première richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires au pays et à l'étranger (Allemagne, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, États‑Unis, France, Japon, Mexique et Royaume-Uni).

En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. www.destinationcanada.com/fr

SOURCE Destination Canada

