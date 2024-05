DESS de 2e cycle pour le personnel enseignant diplômé non légalement qualifié : nouvelles cohortes dès l'automne

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Depuis plusieurs mois, l'Université TÉLUQ offre 3 diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) réservés au personnel enseignant détenant un baccalauréat, mais non légalement qualifié. Dès l'automne prochain, de nouvelles cohortes seront lancées; les inscriptions sont en cours jusqu'au 15 juin.

Diplômes de cycle supérieur pour personnel enseignant diplômé

Ces trois programmes de 2e cycle de 30 crédits visent à répondre à la pénurie de main-d'œuvre en enseignement en offrant une nouvelle voie d'accès aux enseignants détenteurs d'un baccalauréat mais non légalement qualifiés. La formule d'enseignement unique - à temps partiel et à distance - permet de maintenir les enseignants en classe pendant leur parcours d'études.

Ces programmes sont offerts dans trois disciplines :

Éducation préscolaire et en enseignement primaire (depuis l'automne 2023)

Enseignement de l'anglais langue seconde (depuis l'hiver 2024)

Enseignement du français langue seconde (depuis l'hiver 2024)

Ces diplômes de cycle supérieur se terminent par un stage probatoire obligatoire de plusieurs mois qui mène ensuite au brevet d'enseignement.

Une collaboration unique avec le milieu de l'éducation

Riches de l'expertise du corps enseignant de l'Université TÉLUQ, ces trois DESS ont été développés en collaboration avec 58 centres de services scolaires partenaires, mais aussi avec des commissions scolaires et établissements d'enseignement privés. Actuellement, ce sont quelque 300 personnes enseignantes titulaires d'un baccalauréat qui y cheminent.

« Par son modèle unique et reconnu depuis plus de 50 ans, l'Université TÉLUQ contribue à la formation d'un personnel enseignant qualifié de grande qualité. Forts d'un diplôme universitaire et d'expériences dans les milieux scolaires, les membres de ces cohortes cheminent dans des programmes de 2e cycle éprouvés, complets et encadrés. Une fierté pour notre université, mais surtout un atout pour l'éducation de nos enfants et une richesse pour notre société », précise Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

