MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (DSP), le gestionnaire des Fonds Desjardins, élargit sa gamme de fonds communs de placement et annonce le lancement de cinq nouveaux Fonds Desjardins, dont trois Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible.

« Avec le lancement de ces fonds obligataires, Desjardins vient offrir aux investisseurs prudents une solution de rechange aux certificats de placement garanti et aux obligations individuelles qui offre un potentiel d'efficience fiscal accrue tout en étant flexible, et ce, à faible coût », a déclaré Jean-François Girard, directeur, Développement et gestion des fonds d'investissement.

DSP propose à compter d'aujourd'hui trois nouveaux fonds d'obligations de qualité à échéance cible offerts dans différentes catégories de parts illustrées dans le tableau ci-dessous :

L'objectif de ces fonds gérés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est de procurer un revenu régulier tout en offrant une stabilité du capital. Ils investissent principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes sur le marché canadien, qui arriveront à échéance en 2025, 2026 ou 2027, soit l'année de dissolution prévue du fonds.

Lancement de deux nouveaux fonds d'actions mondiales

DSP lance aujourd'hui deux nouveaux fonds d'actions mondiales offerts dans différentes catégories de parts illustrées dans le tableau ci-dessous :

Fonds Desjardins Catégories1 de parts disponibles Fonds Desjardins Opportunités mondiales A, C, D, F, I et W Fonds Desjardins Actions mondiales fondamentales I

1 Pour la description des parts offertes, veuillez vous référer au prospectus simplifié.

Fonds Desjardins Opportunités mondiales

L'objectif de ce fonds géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents. Le Fonds vise à construire un portefeuille qui reflète les perspectives du gestionnaire sur l'environnement macroéconomique, l'évaluation des marchés et le sentiment des investisseurs.

Fonds Desjardins Actions mondiales fondamentales

L'objectif de ce fonds géré par Guardian Capital LP est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents. En privilégiant une analyse fondamentale dans la sélection de titres, le Fonds vise à investir dans les sociétés de qualité capables de maintenir une croissance à long terme et ayant un potentiel de hausse de leur valorisation.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement avec 43,5 milliards de dollars sous sa gestion au 30 juin 2024. DSP offre un large éventail de fonds de placement et de fonds négociés en bourse aux investisseurs canadiens. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des gestionnaires d'actifs les plus importants du Canada. Elle jouit d'une expertise dans les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe et les actifs réels (infrastructures et immeubles) détenus dans une variété de véhicules de placement. En date du 30 juin 2024, DGIA gérait des actifs institutionnels de plus de 107 milliards de dollars pour le compte de sociétés d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organisations sans but lucratif et de sociétés par actions dans l'ensemble du Canada. Répartie dans des bureaux à Montréal, à Québec et à Toronto, son équipe de plus de 95 professionnels en placement utilise une approche collaborative et conjugue innovation, accessibilité et rigueur pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de ses clients. Elle intègre ses valeurs coopératives à son processus d'investissement afin d'aider ses partenaires et ses clients à faire croître leurs actifs de manière durable et responsable.

À propos de Guardian Capital LP

Guardian est une société de services financiers diversifiée qui gère un actif sous gestion de 58 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2024 et qui répond aux besoins de gestion de patrimoine d'un éventail de clients par le biais de ses différents secteurs d'activité. Guardian a son siège au Canada et possède des bureaux au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Les secteurs d'activité de Guardian sont les suivants : la gestion des investissements institutionnels et privés, le conseil financier et les activités et investissements des entreprises. Guardian exerce ses activités de gestion d'investissements institutionnels par l'intermédiaire de Guardian Capital LP, basée au Canada, de GuardCap Asset Management Limited, basée au Royaume-Uni, ainsi que d'Alta Capital Management, LLC et d'Agincourt Capital Management, LLC, toutes deux basées aux États-Unis.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 464,7 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

