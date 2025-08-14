Faits saillants au 30 juin 2025

Prix de l'action : 18,67 $, une hausse de 0,03 $ par rapport au 31 décembre 2024

l'action : 18,67 $, une hausse de 0,03 $ par rapport au 31 décembre 2024 Rendement non annualisé : 0,1 %

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 0,8 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 1,9 %

Nouveaux engagements de CRCD et ses fonds partenaires : 114 M$ dans 48 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Au terme du semestre terminé le 30 juin 2025, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 18,67 $, une hausse de 0,03 $ par rapport au 31 décembre 2024. CRCD a clôturé son premier semestre 2025 avec un bénéfice net de 3,0 M$, pour un rendement non annualisé de 0,1 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 665 M$ au 30 juin 2025.

Les résultats intermédiaires 2025 proviennent essentiellement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois et de celui des autres investissements, qui ont généré des rendements non annualisés respectifs de 0,8 % et 1,9 %.

La performance du portefeuille d'investissements à impact économique québécois reflète la résilience de plusieurs entreprises québécoises, qui doivent composer avec la réalité économique et géopolitique en rapide évolution. Dans ce contexte, certaines entreprises choisissent de revoir le rythme de leurs projets ou de moduler leurs initiatives de croissance.

Quant au portefeuille des autres investissements, bien que la majorité des catégories d'actifs aient contribué positivement au rendement, les fonds immobiliers ont été impactés par la variation des taux de change, et les titres obligataires ont été affectés par la hausse des taux d'intérêt à long terme durant le semestre.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 3,5 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Au cours du premier semestre, les émissions d'actions se sont élevées à 1,5 M$, soit le solde de l'émission 2024. Pour leur part, les rachats d'actions ont totalisé 65,7 M$.

Au 30 juin 2025, ce sont 707 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 2 184 M$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 114 M$ engagés durant le semestre.

« Dans le contexte actuel, notre accompagnement prend tout son sens. Chez Desjardins Capital, nous croyons que les périodes d'incertitude peuvent aussi être porteuses d'occasions favorables. Nous restons présents aux côtés de nos entreprises partenaires, avec une vision à long terme pour les aider à saisir ces occasions. L'ambition de CRCD est claire : être un investisseur qui agit comme un catalyseur de productivité et de croissance durable au bénéfice des PME et des régions du Québec. »

Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD

Prochaine émission d'actions

En mars 2025, CRCD a été autorisé à émettre 150 M$ en actions. Certains changements ont aussi été apportés aux caractéristiques du produit :

Un plafond de souscription à vie de 45 000 $ a été instauré;

Le montant maximal de souscription annuelle est maintenant fixé à 5 000 $;

Le crédit d'impôt à l'acquisition est dorénavant de 25 %;

Les prochaines actions souscrites devront être détenues pour une durée minimale de 7 et maximale de 14 ans.

La période de présouscription aura lieu du 2 septembre, 9 h au 23 septembre 2025, 16 h.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec la confiance de plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins investit son capital collectif au sein d'entreprises québécoises pour stimuler la création de richesse pour toutes les régions et les générations futures. Avec un actif net de 2 665 M$, cette société publique mise notamment sur des leviers financiers conçus en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Cet écosystème structurant vise à propulser, à valoriser et à ancrer le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. Au 30 juin 2025, ce sont 2 184 M$ qui ont été engagés pour appuyer plus de 700 entreprises, coopératives et fonds issus de tous les secteurs d'activité et de partout au Québec.

www.capitalregional.com

1 Au 30 juin 2025, les rendements composés de l'action sont de 4,9 % pour un an, 2,7 % pour trois ans, 4,4 % pour cinq ans, 3,5 % pour sept ans et 4,3 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent ni compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou l'échange d'actions ni de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements : À l'intention des journalistes uniquement : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; À l'intention des investisseurs : Service des relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222, [email protected]