MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne en octroyant un don de 100 000 $ à son Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge.

« La tragédie survenue à Tumbler Ridge nous touche profondément. En ces moments particulièrement éprouvants, nous voulons offrir tout notre soutien à la communauté et aux personnes affectées. Nos pensées accompagnent les familles, les proches et toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve difficile », a déclaré Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À l'instar des gouvernements, les drapeaux du Mouvement Desjardins ont été mis en berne et le demeureront jusqu'au 17 février, en hommage aux victimes.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne permettront d'appuyer les personnes touchées par cet événement dévastateur afin de répondre aux besoins immédiats et d'atténuer les répercussions sur les individus, les familles et les communautés.

Les membres et clients de Desjardins qui souhaitent contribuer au Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge peuvent faire un don en se rendant sur le site www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

