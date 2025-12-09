MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des professionnels du secteur financier, des investisseurs et de la clientèle.

Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent des modifications à la rubrique « Investissement responsable » du prospectus des Fonds Desjardins, la fermeture et la dissolution de certains Fonds Desjardins, ainsi que le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation et de changements aux stratégies de placement du Fonds.

Changements à la Politique d'investissement responsable

DSP a l'intention d'apporter des changements à sa Politique d'investissement responsable et, plus particulièrement, de modifier les exclusions applicables. L'objectif est de permettre à la gamme de Fonds et de Portefeuilles SociéTerre (collectivement, les « Fonds Desjardins SociéTerre ») d'investir dans certains émetteurs actuellement exclus afin de mieux s'adapter au contexte politique et économique en constante évolution.

Ainsi, à compter du ou vers le 15 janvier 2026, DSP prévoit retirer l'exclusion portant sur les dettes souveraines émises par des pays non-signataires de l'Accord de Paris sur le climat, et modifier les critères d'exclusion des dettes souveraines afin d'en faciliter l'application au moyen d'une analyse ESG. Cette modification permettra notamment d'offrir davantage de flexibilité pour la gestion des risques et la stabilité des portefeuilles des membres et clients.

À compter du ou vers le 30 mars 2026, DSP prévoit retirer l'exclusion visant les entreprises dont une part importante des revenus provient de l'extraction d'uranium ou de la production d'énergie nucléaire. L'exclusion concernant l'armement nucléaire demeurera en vigueur. Ce changement offrira à la clientèle de nouvelles occasions d'investissement dans le secteur de l'énergie nucléaire, une source d'énergie reconnue internationalement comme un outil dans la transition énergétique faible en carbone.

Fermeture et dissolution de certains Fonds Desjardins

DSP procède régulièrement à la révision de ses offres et produits de placement, ce qui peut entraîner des ajustements aux fonds, incluant des fusions ou des fermetures. L'objectif est de simplifier la gamme, d'optimiser la gestion des portefeuilles et de répondre plus efficacement aux besoins évolutifs des investisseurs.

Dans ce contexte, DSP annonce son intention de dissoudre le Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu, le Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation et le Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité (collectivement les « Fonds dissous »).

DSP prévoit effectuer les dissolutions décrites ci-dessus après la fermeture des bureaux à 16 h (heure de l'Est) le ou vers le 27 mars 2026 (la « date de dissolution »). Les porteurs de parts auront le droit de faire racheter ou d'échanger leurs parts des Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Les porteurs de parts concernés par cette décision seront avisés au moins 60 jours avant la date de dissolution.

En prévision de ces changements, les Fonds dissous seront fermés à tout nouvel investisseur et à tout investissement additionnel, à l'exception des investissements par versements périodiques, à compter de 16 h (heure de l'Est) le ou vers le 14 janvier 2026.

Remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation

DSP annonce le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille actuel du Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation par Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton »). DSP a aussi approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter le nouveau mandat et la philosophie d'investissement de Picton. L'objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront inchangés.

DSP prévoit que le remplacement de sous-gestionnaire et les changements aux stratégies de placement entreront en vigueur le ou vers le 23 février 2026.

Les changements mentionnés ci-dessus seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires lorsque nécessaire. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

