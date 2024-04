MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille, une modification aux stratégies de placement du Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur et le changement de nom du Fonds. De plus, DSP procèdera au plafonnement du Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Changements au Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur

DSP annonce le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille, LSV Asset Management, par Desjardins Gestion d'actifs internationale inc. (« DGIA »), le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, qui assumera la gestion des actifs en portefeuille du Fonds.

De plus, DSP a approuvé des changements aux stratégies de placement du Fonds afin de refléter la philosophie d'investissement de DGIA à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds. À la suite de ce changement, les actifs du Fonds seront investis dans des titres ciblées reflétant une approche à forte conviction de DGIA. Toutefois, l'objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeurent inchangés.

Le Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur sera également renommé le Fonds Desjardins Actions canadiennes ciblées en lien avec les changements susmentionnés afin de mieux refléter les nouvelles stratégies de placement du Fonds.

Ces changements prendront effet le ou vers le 3 juin 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Plafonnement du Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe

DSP annonce qu'il procédera au plafonnement du Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe à compter de 16h (heure de l'Est) le 26 avril 2024. Le Portefeuille sera ainsi fermé à tout nouvel investisseur et tout investissement additionnel dans les parts du Portefeuille, à l'exception des investissements par versements périodiques.

Les détenteurs de parts du Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe peuvent contacter leur conseiller pour obtenir plus d'informations.

