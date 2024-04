MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements et des nouveautés à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, consistent en une évolution des portefeuilles FNB Avisé ainsi que le lancement de trois nouveaux fonds de placement.

Changements et nouveauté pour la gamme de portefeuilles FNB Avisé Desjardins

DSP annonce le lancement d'un nouveau portefeuille FNB Avisé et des changements à son offre de portefeuilles FNB Avisé existants afin de s'assurer de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

En plus du lancement d'un nouveau Portefeuille FNB Avisé Équilibré 50 offert en catégories C, F et I prévu le ou vers le 15 avril 2024 ayant une répartition cible de 50% en titres à revenu fixe et de 50% en titres de participation, DSP a également procédé aux changements suivants en ce qui concerne les portefeuilles FNB Avisé existants :

Le Portefeuille FNB Avisé Équilibré et le Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale ont été renommés le Portefeuille FNB Avisé Modéré et le Portefeuille FNB Avisé Audacieux respectivement; et

La répartition d'actifs dans les titres à revenu fixe et les titres de participation du Portefeuille FNB Avisé Modéré (auparavant Portefeuille FNB Avisé Équilibré) et le Portefeuille FNB Avisé Conservateur ont été revus. Le niveau de risque pour chaque portefeuille reste toutefois inchangé.

Voici un tableau résumant l'ensemble des changements concernant les noms et les stratégies de placement des Portefeuilles FNB Avisé existants :

Nom du portefeuille Ancienne répartition cible Nouvelle répartition cible » Portefeuille FNB Avisé Conservateur 80 % Revenu fixe 20 % Actions 75 % Revenu fixe 25 % Actions Portefeuille FNB Avisé Modéré (auparavant Portefeuille FNB Avisé Équilibré) 60 % Revenu fixe 40 % Actions 65 % Revenu fixe 35 % Actions Portefeuille FNB Avisé Audacieux (auparavant Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale) 20 % Revenu fixe 80 % Actions Inchangée

Lancement de deux nouveaux fonds de revenu

Afin de bonifier la composition des portefeuilles offerts à ses membres et clients, DSP lance, à compter du 15 avril 2024, le Fonds Desjardins Obligations de sociétés canadiennes et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes.

Le Fonds Desjardins Obligations de sociétés canadiennes est offert en parts de catégories I et W. L'objectif de ce Fond, géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., est de procurer un niveau élevé de revenus d'intérêts et un certain potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes.

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes, également offert en parts de catégories I et W, permet de bonifier la gamme des Fonds Desjardins SociéTerreMD de DSP. Ce Fonds sera aussi géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. et visera à procurer un niveau élevé de revenus d'intérêts et un certain potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes tout en ayant recours à une approche d'investissement responsable.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,9 milliards de dollars sous sa gestion au 31 décembre 2023. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA)

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 87 G$ au 31 décembre 2023 en actifs institutionnels au nom de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada. Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, notre équipe de plus de 80 professionnels de l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de nos clients. Nous intégrons nos valeurs coopératives dans notre processus d'investissement afin de nous assurer que nous aidons nos partenaires et nos clients à croître leurs actifs de manière durable et responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]