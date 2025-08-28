MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement, et plus particulièrement, une réduction des frais de gestion de certains Fonds Desjardins.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Réduction des frais de gestion pour 8 Fonds Desjardins

DSP annonce qu'elle réduira les frais de gestion de huit (8) Fonds Desjardins jusqu'à 9 points de base pour certaines catégories de parts. Il est prévu que la réduction des frais de gestion entrera en vigueur le ou vers le 1er octobre 2025.

Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs. Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :



FRAIS DE

GESTION

ACTUELS1

% FRAIS DE

GESTION À

PARTIR DU 1ER

OCTOBRE 20251 % RÉDUCTION

% FONDS DESJARDINS (PARTS DE CATÉGORIES A, T, C et R) Obligations canadiennes (parts de catégories A et C)2 0,87 0,78 (0,09) SociéTerre Obligations canadiennes (parts de catégories A et C) 2 0,87 0,78 (0,09) Obligations opportunités (parts de catégories A et C) 2 0,86 0,77 (0,09) Actions canadiennes de revenu (parts de catégories A, T, C et R) 2 1,48 1,43 (0,05) SociéTerre Actions canadiennes de revenu (parts de catégories A et C) 1,48 1,43 (0,05) Actions canadiennes (parts de catégories A et C) 2 1,48 1,43 (0,05) Actions canadiennes ciblées (auparavant Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur) (parts de catégories A, T, C et R) 2 1,48 1,43 (0,05) SociéTerre Actions canadiennes (parts de catégories A et C) 2 1,48 1,43 (0,05) FONDS DESJARDINS (PART DE CATÉGORIE F) Obligations canadiennes (parts de catégorie F) 0,36 0,32 (0,04) SociéTerre Obligations canadiennes (parts de catégorie F) 0,36 0,32 (0,04) Obligations opportunités (parts de catégorie F) 0,35 0,31 (0,04) FONDS DESJARDINS (PART DE CATÉGORIE D) Obligations canadiennes (parts de catégorie D) 0,37 0,33 (0,04) SociéTerre Obligations canadiennes (parts de catégorie D) 0,37 0,33 (0,04) Obligations opportunités (parts de catégorie D) 0,36 0,32 (0,04)

1 Frais de gestion avant taxes. 2 Les frais de gestion des catégories de parts K et L, qui seront lancées le ou vers le 17 novembre 2025 pour ces Fonds Desjardins, seront de 0,10 % inférieurs à ceux des parts de catégories A et T respectivement.

Les changements mentionnés ci-dessus seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 50,1 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

