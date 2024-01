MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui des changements à l'égard de la gestion de portefeuille du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation. Ces changements, décrits en détail plus bas, comprennent le remplacement d'un sous-gestionnaire de portefeuille et la mise à jour de la stratégie de placement du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Remplacement d'un sous-gestionnaire de portefeuille et changements à la stratégie de placement

Wellington Management Canada ULC (« Wellington ») remplacera Lazard Asset Management comme sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation (le « Fonds »). Le Fonds sera cogéré par Wellington et Grandeur Peak Global Advisors LLC, son sous-gestionnaire de portefeuille additionnel existant.

De plus, DSP a approuvé des changements à la stratégie de placement du Fonds concerné afin de refléter la philosophie d'investissement de son nouveau sous-gestionnaire. Toutefois, l'objectif fondamental du Fonds concerné demeure inchangé. Ces changements prendront effet le ou vers le 18 mars 2024.

La stratégie de placement du Fonds sera modifiée afin de mieux refléter le nouveau mandat. Les principales caractéristiques de la stratégie sont les suivantes :

Les actifs du fonds sont investis suivant un processus d'investissement multidisciplinaire pour sélectionner les titres.

L'évaluation macroéconomique est employée en conjonction avec un modèle quantitatif qui examine des facteurs tels que la juste valeur, la qualité des bénéfices, les risques et les coûts de transaction pour restreindre l'univers d'investissement.

L'analyse fondamentale est employée pour identifier les erreurs d'évaluation pour les différents types d'entreprises, les régions et les opportunités.

Wellington privilégie les titres dont les valorisations sont attrayantes ou justes, dont la qualité des bénéfices est solide, dont le comportement de la direction envoie des signaux positifs et dont le sentiment est de plus en plus favorable.

Ces changements seront apportés sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Le gestionnaire se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements annoncés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, ou de ne pas effectuer ces changements.

À propos de Wellington Management Canada ULC

Fondée en 1928, Wellington Management Company ("Wellington") figure parmi les premières firmes privées de gestion au monde avec plus de 1 billion de dollars américains en actif sous gestion en date du 30 septembre 2023. Wellington se consacre uniquement à la gestion de placements, des titres à revenu fixe aux actions mondiales, en passant par les fonds de couverture, les devises et les matières premières. Grâce au savoir-faire de ses professionnels, la firme a acquis une solide réputation basée sur la discipline et l'expertise. Son travail de recherche indépendante exclusive, effectué par un groupe d'analystes chevronnés, constitue la pierre d'assise de ses approches de gestion.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,9 milliards de dollars sous sa gestion au 31 décembre 2023. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]