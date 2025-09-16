Une gamme épurée et accessible qui facilite les décisions de placement et renforce l'autonomie financière des membres et clients

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Comme annoncé dans le communiqué de presse émis le 23 avril 2025, Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, a procédé à des changements afin d'offrir une gamme complète de solutions de placement simplifiée, incluant des changements de noms et la fusion de certains portefeuilles Diapason et Chorus II. L'ensemble des fusions ont été réalisées avec report d'impôt tel que prévu à la fermeture des bureaux en date du 12 septembre 2025, suivi d'un changement de noms des portefeuilles le 16 septembre 2025. Ces portefeuilles sont désormais regroupés sous une nouvelle solution d'investissement : les Portefeuilles Desjardins Stratégie active.

« Avec cette nouvelle gamme simplifiée, nous offrons à nos membres et clients des solutions de placement accessibles, claires et toujours aussi performantes. Les Portefeuilles Desjardins Stratégie active illustrent notre volonté de rendre l'investissement plus simple et de répondre aux besoins évolutifs de notre clientèle en soutenant leur autonomie financière », a déclaré Frédérick Tremblay, directeur général et chef des solutions de placement, ainsi que chef des opérations chez Desjardins Société de placement inc.

DSP offre dorénavant à ses membres et clients trois solutions de portefeuilles répondant chacune à des besoins particuliers.

Les Portefeuilles Desjardins Stratégie active : Résultant de la fusion des gammes Diapason et Chorus II, cette solution repose sur l'expertise de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA), l'un des principaux gestionnaires de portefeuille au Canada , lui-même soutenu par des sous-gestionnaires de renommée mondiale.

: Résultant de la fusion des gammes Diapason et Chorus II, cette solution repose sur l'expertise de internationale d'actifs (DGIA), l'un des principaux gestionnaires de portefeuille au , lui-même soutenu par des sous-gestionnaires de renommée mondiale. Les Portefeuilles Desjardins SociéTerre MD : Une solution d'investissement responsable destinée aux investisseurs souhaitant participer à la transition vers une économie mondiale plus durable.

: Une solution d'investissement responsable destinée aux investisseurs souhaitant participer à la transition vers une économie mondiale plus durable. Les Portefeuilles Desjardins FNB : Une offre simple et peu coûteuse qui donne accès à l'univers des fonds négociés en bourse.

Ces solutions distinctives se démarquent par leur tarification compétitive et leur simplicité, facilitant ainsi la gestion des placements pour les conseillers financiers et les investisseurs.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est l'un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 50,1 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec plus de 110 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2025 pour divers mandats institutionnels. Son équipe est reconnue pour sa capacité à concevoir des solutions de placement qui répondent aux besoins précis de chaque investisseur, en intégrant des pratiques d'investissement responsable innovantes. L'approche de DGIA mise sur des processus de placement rigoureux et une expertise diversifiée pour bâtir des portefeuilles de revenu fixe, d'actions et d'actifs réels qui permettent de naviguer toutes les phases de marché. La firme utilise son leadership et ses leviers d'influence pour inciter les entreprises et projets dans lesquels elle investit à adopter des pratiques durables, convaincue que cette approche peut se traduire par une meilleure performance financière à long terme. Pour en savoir plus sur DGIA, visitez https://www.desjardins-gestion-internationale-actifs.com.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

