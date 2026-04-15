MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins annonce une entente avec Appel à Recycler, l'organisme désigné par le gouvernement du Québec pour assurer la collecte et le recyclage des piles et batteries domestiques. Avec ce partenariat, Desjardins devient la première institution financière au Québec à déployer ce service qui sera progressivement étendu à l'ensemble des établissements de l'organisation, permettant aux employés et aux membres de recycler leurs piles et batteries usagées de façon sécuritaire et responsable.

Cette collaboration avec Appel à Recycler fait partie des actions du Programme Récüp de Desjardins. Ce programme vise à aider nos équipes à réduire à la source leurs production de matières résiduelles, à encourager la réparation, la réutilisation, le recyclage ou la valorisation, afin de donner une seconde vie à ce qui peut l'être.

Desjardins mobilise ses équipes à travers des formations en ligne, des ateliers, des événements thématiques et des communications régulières afin de renforcer les pratiques écoresponsables au quotidien.

Ces dernières années, des actions concrètes sont mises de l'avant pour réduire l'empreinte environnementale de Desjardins. Par exemple, les services alimentaires évitent désormais l'utilisation de plus de 60 000 tasses jetables par année grâce à l'introduction de tasses réutilisables consignables disponibles sur plusieurs sites de travail.

De plus, une nouvelle directive interne exige de prolonger la durée de vie des appareils de bureau de 33% plus longtemps, ce qui contribue à réduire le gaspillage et à mieux utiliser nos ressources.

« Cette entente avec Appel à Recycler reflète notre volonté de faciliter l'accès à des solutions de gestion responsable des matières résiduelles. Elle constitue une étape supplémentaire dans l'intégration de principes d'économie circulaire à nos opérations et renforce la contribution du Mouvement Desjardins à la transition écologique, dans une logique d'amélioration continue. » Christian Dubeau, Vice-président Services immobiliers au Mouvement Desjardins

« Nous sommes fiers de nous associer au Mouvement Desjardins, un acteur clé engagé dans la transition écologique. En rendant la récupération des piles et batteries plus accessible à ses employés et à ses membres, Desjardins démontre un leadership concret en matière d'économie circulaire. Ce partenariat contribuera à détourner davantage de matières dangereuses des sites d'enfouissement tout en sensibilisant la population à l'importance du recyclage responsable. » Joseph Chung, Vice-président Gestion des Comptes chez Appel à Recycler.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le magazine The Banker en a aussi fait son Institution bancaire de l'année 2025 (Bank of the Year) au Canada. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.

pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.

pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération des batteries de véhicules électriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins,514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; Contact média : Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 416-738-4032