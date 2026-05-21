MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Il y a cinq ans, le Mouvement Desjardins annonçait la mise en œuvre de son ambition climatique visant zéro émission nette d'ici 2040 pour ses activités opérationnelles1, mais aussi pour ses activités financières2 dans trois secteurs névralgiques pour la transition vers une économie plus sobre en carbone et résiliente : l'énergie, l'immobilier et les transports. Aujourd'hui, en publiant son rapport En mouvement pour le climat 2025 et son Rapport de responsabilité sociale et coopérative, Desjardins dresse le bilan de ses actions.

Malgré un environnement marqué par des tensions géopolitiques et économiques, et une forme de défiance vis-à-vis l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Desjardins a maintenu le cap. L'agence de notation extra financière MSCI a d'ailleurs renouvelé en 2025 la cote ESG AAA, la plus haute possible. Entre 2020 et 2025, les progrès de Desjardins sont concrets et appréciables :

La part du renouvelable dans le portefeuille de financements bancaires du secteur de l'énergie est passée de 28 % à 73 % 3 . Au total, depuis 2020, 8,3 G$ ont été engagés 4 dans le financement de projets d'énergie renouvelable et de transition énergétique.

. Au total, depuis 2020, 8,3 G$ ont été engagés dans le financement de projets d'énergie renouvelable et de transition énergétique. Un portefeuille de plus de 2 G$ d'investissements 5 en infrastructures d'énergie renouvelable.

en infrastructures d'énergie renouvelable. Quatre émissions d'obligations durables et vertes, pour un montant total de 2,2 G$, sur les marchés canadien et européen (dont une émission de 500 M$ en 2025).

Depuis 2020, les actions de Desjardins ont permis de réduire de 27 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de ses opérations de base6 et de 32 % l'intensité carbone des émissions financées de ses activités de financement et d'investissement. Toutefois, la croissance de 55 % des actifs depuis 2020 (+13 % vs 2024), a entraîné une stagnation des émissions financées en valeur absolue.

Avancer avec lucidité

« Même si on a réalisé des progrès concrets et appréciables, ce bilan montre la complexité et les défis liés à la décarbonation. » souligne Gildas Poissonnier, Chef du Bureau du développement durable chez Desjardins. « Ça confirme surtout qu'on doit continuer d'aller de l'avant, en s'appuyant sur des données fiables et des outils solides, tout en restant bien à l'écoute du contexte et des besoins de nos membres et clients dans la transition. »

« Le bilan des cinq dernières années démontre que la transition ne se réalise pas en vase clos et doit composer avec les réalités économiques et opérationnelles, indique Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Elle exige de faire des choix importants et de s'ajuster en continu dans un environnement qui demeure exigeant. Comme institution financière coopérative, notre rôle est d'accompagner nos membres et clients dans la transition vers une économie sobre en carbone, en collaborant avec des partenaires afin de répondre à leurs besoins et d'amplifier notre impact. »

Déterminés à coopérer

Notre parcours des cinq dernières années renforce notre conviction que, en matière d'action climatique, personne ne peut réussir seul. Pour réaliser la transition vers une économie plus juste, plus équitable et plus sobre en carbone, il est essentiel de pouvoir compter sur un écosystème politique, économique et réglementaire cohérent et mobilisateur, avec des acteurs privés et publics qui avancent dans la même direction.

Face aux défis en cours et à venir, nous réaffirmons notre volonté de miser sur l'écoute et la coopération pour renforcer notre action, avec nos partenaires et parties prenantes.

Les réalisations suivantes sont des exemples tangibles qui démontrent qu'en répondant collectivement aux défis posés par la transition climatique, nous pouvons contribuer à bâtir une société plus prospère, plus résiliente et prête pour l'avenir :

En collaboration avec d'autres entreprises partenaires, création de Décarbone+ pour offrir aux entreprises des outils et un accompagnement étape par étape pour les aider à mieux comprendre leurs émissions de GES, et à identifier des leviers d'action concrets, adaptés à leur réalité d'affaires.

En partenariat avec Cycle Momentum, investissement de 400 000 $ dans la création du « Lab-à-Startup » afin d'appuyer la croissance de jeunes entreprises québécoises en technologies climatiques issues du milieu universitaire.

En partenariat avec la Société d'habitation du Québec et financée par six fondations, lancement du fonds Amplifier de 50 M$, géré par Desjardins Capital, pour favoriser la création et l'accessibilité de logements locatifs abordables et à faible empreinte environnementale.

En partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, contribution au financement du parc éolien PPAW 1, au Québec; en Ontario, en partenariat avec Boralex et la Première Nation de Walpole Island, contribution au financement du site de stockage d'énergie par batteries Sanjgon (initialement le projet Tilbury).

En partenariat avec AddÉnergie et Hydro-Québec, déploiement d'un réseau de bornes de recharge électrique au Québec et en Ontario. Au total, Desjardins a fait installer 477 bornes dont 462 sont accessibles à la population sur des sites Desjardins.

Dans un contexte toujours difficile et une économie dont le rythme de décarbonation n'est pas celui qui était envisagé il y a cinq ans, nous poursuivons nos efforts et nos objectifs climatiques ￼font toujours partie ￼de nos priorités stratégiques. Nous sommes également déterminés à poursuivre l'intégration des facteurs ESG dans nos activités et produits, convaincus qu'ils sont la source d'une croissance plus durable. 7

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

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1 Comprend les déplacements d'affaires, l'énergie consommée par les bâtiments et la chaine d'approvisionnement (incluant la consommation de papier). 2 Comprend les financements et les investissements de nos assureurs. 3 De 28 % à la fin de 2020, à 73 % à la fin de 2025. 4 Depuis 2020, à la fin de 2025. 5 Au 30 septembre 2025. 6 Inclus l'énergie consommée par les bâtiments occupés par Desjardins (à titre de propriétaire ou de locataire), les déplacements d'affaires de son personnel (hors trajet domicile-travail), ainsi que la consommation de papier.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]