LÉVIS, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de la Fédération des caisses Desjardins du Québec est heureux d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle administratrice élue à son conseil, la réélection de deux membres et le renouvellement du mandat d'une membre cooptée. Ces changements témoignent de l'engagement continu du CA à renforcer sa gouvernance et à assurer la stabilité, la parité et la représentativité de notre organisation.

Afin de soutenir la prise de décisions et de s'aligner sur les meilleures pratiques de gouvernance, le CA est composé de 19 membres aux compétences complémentaires et aux parcours diversifiés. Douze sont élus parmi les membres des conseils d'administration du réseau des caisses, tandis que six autres, provenant de l'extérieur du réseau, sont nommés par le conseil d'administration. Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins vient compléter le conseil.

Le Mouvement Desjardins est fier de l'engagement des membres du CA et du conseil d'éthique et de déontologie (CEDEO), qui ont à cœur de poursuivre la concrétisation de sa mission et de ses valeurs.

Pour plus d'informations, consultez les profils des membres du conseil d'administration et du conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération.

Voici les profils des membres qui ont été élus, réélus et cooptés.

Administratrice nouvellement élue au CA

Élection de Mme Martine Lapointe (administratrice de caisse)

Professionnelle du secteur financier et des technologies de l'information, Mme Lapointe cumule plus de trente ans d'expérience à titre de gestionnaire, de cadre supérieure et de consultante en transformation numérique auprès d'organisations d'envergure des secteurs financier, public et industriel. Elle a occupé des fonctions de haute direction et de conseil stratégique, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la gestion des risques, de la cybersécurité, de la conformité réglementaire et de l'intelligence artificielle. Administratrice de sociétés certifiée (ASC) et titulaire d'un MBA pour cadres exécutifs, elle possède une expérience en gouvernance d'organisations complexes.

Administratrice réélue au CA

Réélection de Mme Nadine Groulx (administratrice de caisse)

Titulaire d'un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations de l'Université Laval, Mme Groulx est spécialisée dans le domaine de la gestion des coopératives et des entreprises agricoles et acéricoles. Coactionnaire d'une ferme et d'une érablière, elle se distingue par son expertise en entrepreneuriat et son leadership dans l'écosystème coopératif, notamment par ses aptitudes en matière de gouvernance et de gestion de démarches transformationnelles. Mme Groulx est présidente du conseil d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Administratrice réélue au CA

Réélection de Mme Paula Parhon (administratrice de caisse)

Présidente d'une société de services-conseils en technologies de l'information, Mme Parhon intervient auprès des directions d'organismes et de sociétés du secteur public reliés à l'administration gouvernementale et aux services partagés. Elle a aussi travaillé dans les secteurs des télécommunications, de l'assurance, de la finance et de la comptabilité. Détentrice d'un baccalauréat en science de l'informatique, elle apporte une contribution spécifique au conseil en matière de technologies de l'information à l'ère de la transformation numérique. Mme Parhon possède également de l'expertise dans les domaines de la gouvernance, de l'intelligence d'affaires ainsi que de la gestion des risques et de la conformité.

Administratrice cooptée dont le mandat est renouvelé au CA

Mandat renouvelé pour Mme Johanne Charbonneau (membre cooptée, non issue du réseau des caisses)

Titulaire d'un MBA et d'un baccalauréat en administration des affaires, Mme Charbonneau est administratrice indépendante cooptée au CA de la Fédération depuis 2019. Elle a travaillé comme chef de la direction financière pour CBC/Radio-Canada et a assumé d'autres fonctions en direction financière auprès d'organismes publics. Mme Charbonneau est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario et administratrice de sociétés certifiée (ASC-C.Dir.). Elle apporte une contribution spécifique en finances, comptabilité, gouvernance, gestion des risques et services financiers.

Le conseil d'éthique et de déontologie (CEDEO) de la Fédération est aussi heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre à son conseil et confirme le renouvellement du mandat d'un autre membre. Rappelons que le CEDEO est composé de cinq personnes aux compétences diversifiées en matière d'éthique et de déontologie, lesquelles sont élues parmi les membres des conseils d'administration du réseau des caisses.

Membre élue au CEDEO

Élection de Mme Mélissa Fortin (administratrice de caisse)

Titulaire d'un doctorat en administration avec une spécialisation en comptabilité et membre de l'Ordre des CPA du Québec, Mme Fortin est professeure agrégée à l'ESG UQAM au département des sciences comptables. Elle cumule plus de quinze années d'expérience en gouvernance, en gestion des risques et en comptabilité. Son enseignement et sa recherche portent notamment sur les enjeux éthiques liés aux technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle.

Membre réélu au CEDEO

Réélection de M. Alexandre Rousseau (administrateur de caisse)

M. Rousseau est chargé de cours en Éthique, gouvernance et droit des affaires à HEC Montréal ainsi que formateur à l'École des dirigeants dans ce même établissement d'enseignement. Avocat de formation, M. Rousseau agit également comme consultant d'affaires et conférencier, et ce, tant au Québec qu'à l'international. Par son expérience et son bagage universitaire, il apporte une contribution spécifique aux travaux du CEDEO dans les domaines du droit et de l'éthique appliquée.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

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