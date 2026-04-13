Desjardins reporte l'implantation de son nouveau système de gestion des cartes de crédit

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins reporte l'implantation de son nouveau système de gestion de cartes de crédit afin de répondre plus efficacement aux préoccupations exprimées par ses membres et clients et bonifier son accompagnement. Les cartes de crédit, incluant celles détenues en codétention, demeureront pleinement fonctionnelles et les détenteurs pourront continuer à les utiliser comme à l'habitude. C'est aussi dans cet esprit que le crédit utilisé estimé de la carte de crédit, qui est mis à jour en temps réel dès qu'une transaction ou un paiement est réalisé, sera également disponible dans la page sommaire d'AccèsD d'ici quelques semaines.

Au cours des dernières semaines, les changements liés à la modernisation du système de gestion des cartes de crédit ont suscité de l'insatisfaction chez plusieurs détenteurs. Le Mouvement Desjardins juge essentiel de prendre le temps nécessaire pour s'assurer que les changements qui seront apportés répondront mieux aux attentes des membres et clients.

Au cours de cette période, Desjardins :

Analysera les préoccupations et les commentaires soulevés par les membres et clients;

Évaluera les améliorations à l'expérience de gestion des cartes de crédit en fonction des possibilités du nouveau système avec comme objectif de limiter les répercussions pour les membres et clients;

Renforcera son accompagnement auprès des membres et clients concernés.

À terme : un système performant et évolutif

Le projet de transition vers un nouveau système de gestion des cartes de crédit vise à prévenir la désuétude et à assurer la performance à long terme du système de gestion. Il mettra en place les fondations technologiques nécessaires pour soutenir, dans les prochaines années, de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas possibles avec le système actuel. Par exemple, offrir la possibilité de contester une transaction de façon autonome dans AccèsD ou encore la possibilité d'ajouter immédiatement une carte à son portefeuille numérique, sans attendre la réception de la carte physique, en cas de perte ou de vol.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante au Canada et la huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il a aussi été nommé Canada's Bank of the Year 2025 par le magazine The Banker. Le Mouvement Desjardins mise sur la compétence de plus de 57 500 employés, pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

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