MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins s'est distingué lors de la cérémonie annuelle des LSEG Lipper Fund Awards 2025 en remportant deux prestigieuses distinctions pour ses fonds négociés en bourse (FNB) axés sur l'investissement responsable.

Les FNB primés sont :

FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette (DRFE)

Pour une deuxième année consécutive, le FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette a reçu le certificat LSEG Lipper Fund Awards pour le meilleur FNB d'actions de marchés émergents de cette catégorie pour la période de cinq ans. Cette distinction s'ajoute à une série de prix LSEG Lipper remportés par ce FNB pour la quatrième année de suite. Le gestionnaire de portefeuille du FNB primé est Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette (DRFC)

Pour une deuxième année consécutive, le FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette a reçu le certificat LSEG Lipper Fund Awards pour le meilleur FNB d'actions canadiennes de cette catégorie pour la période de cinq ans. Le gestionnaire de portefeuille du FNB primé est Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ces distinctions prestigieuses. Elles témoignent de la performance de nos produits qui se démarquent dans un univers concurrentiel, où coexistent fonds traditionnels et fonds en investissement responsable », souligne Jean-François Girard, vice-président et chef du développement et gestion des fonds d'investissement à Desjardins Société de placement.

Ces nouvelles reconnaissances renforcent la position de Desjardins comme chef de file en gestion de patrimoine en Amérique du Nord.

À propos des LSEG Lipper Fund Awards

Les prix LSEG Lipper, décernés annuellement, récompensent les fonds et les compagnies de fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant comparativement à leurs pairs. Les prix LSEG Lipper sont attribués sur la base du classement Lipper Leader Performances Régulières, selon une mesure des rendements ajustés en fonction du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la valeur la plus élevée du classement (rendement effectif) dans chaque catégorie admissible se voit décerner le prix LSEG Lipper. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site https://www.lipperfundawards.com/. Malgré les efforts raisonnables déployés par LSEG Lipper pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, LSEG Lipper ne garantit pas l'exactitude de ces données. LSEG Lipper Fund Awards, © 2025 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

Les données des prix LSEG Lipper sont agrégées jusqu'à la fin du mois de juillet de chaque année donnée et les résultats obtenus sont publiés en novembre de cette même année.

Les rendements du FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette pour la période se terminant le 31 octobre 2025 sont les suivants : 22.19 % (1 an), 22.32 % (3 ans), 12.70 % (5 ans), s. o. (10 ans), 8.13 % (depuis sa création le 7 mars 2019). Les notes Lipper Leader Performances Régulières du FNB pour cette même période sont : s. o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s. o. (10 ans). La note globale Lipper Leader Performances Régulières du FNB pour la période se terminant le 31 juillet 2025 est 5. Le FNB s'est distingué en obtenant un certificat dans la catégorie « FNB d'actions de marchés émergents » pour la période de cinq ans parmi un ensemble de 10 FNB.

Les rendements du FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette pour la période se terminant le 31 octobre 2025 sont les suivants : 31.52 % (1 an), 22.81 % (3 ans), 21.84 % (5 ans), s. o. (10 ans), 13.07 % (depuis sa création le 27 septembre 2018). Les notes Lipper Leader Performances Régulières du FNB pour cette même période sont : s. o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s. o. (10 ans). La note globale Lipper Leader Performances Régulières du FNB pour la période se terminant le 31 juillet 2025 est 5. Le FNB s'est distingué en obtenant un certificat dans la catégorie « FNB d'actions canadiennes » pour la période de 5 ans parmi un ensemble de 39 FNB.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 50,1 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

