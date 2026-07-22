Un nouveau sondage de Desjardins Assurances révèle que les Canadiens composent avec des conditions de conduite plus complexes

LÉVIS, QC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Un nouveau sondage pancanadien de Desjardins Assurances, réalisé auprès de près de 4 000 personnes cette année, révèle qu'une convergence de risques est en train de transformer la sécurité routière. En effet, les automobilistes doivent composer avec des conditions de plus en plus exigeantes, qui s'ajoutent aux pressions de leur quotidien. Les résultats de ce sondage permettent de mieux comprendre les risques et d'encourager des comportements plus sécuritaires au volant.

Des conditions plus complexes

Bien que la distraction au volant demeure le problème le plus répandu, l'histoire ne s'arrête pas là. Les conditions routières d'aujourd'hui sont définies par une combinaison de distractions externes, de niveaux de stress élevés et d'une exposition fréquente à des comportements à risque, qui influencent tous la conduite.

À l'échelle nationale, la distraction au volant demeure un des principaux risques pour la sécurité routière, étant citée par 6 personnes sur 10 (60 %). Toutefois, la notion de distraction a évolué. Ainsi, les facteurs externes, tels que la circulation, les piétons et l'activité autour du véhicule, sont maintenant la principale source de distraction (35 %). Les téléphones (32 %), les technologies qu'on trouve à bord (26 %) et les habitudes quotidiennes comme manger et boire (22 %) sont aussi fréquemment mentionnés. Il est donc important de maintenir sa vigilance et de toujours avoir conscience des distractions à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

Les automobilistes sous pression

Lorsque l'on conduit, l'environnement physique est important, mais le contexte psychologique n'est pas à négliger non plus. En effet, près de la moitié des répondants et des répondantes (49 %) admettent ressentir fréquemment du stress ou de la fatigue, ce qui met en lumière le rôle grandissant de la charge mentale dans la concentration et la prise de décision au volant. Une bonne planification et des pauses lors de longs trajets sont des moyens simples de gérer ces pressions.

« La sécurité routière ne se résume pas aux comportements individuels. Elle est aussi influencée par les conditions avec lesquelles les automobilistes doivent composer chaque jour, affirme Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. Ils doivent gérer simultanément des distractions, leur stress et un bombardement d'influences externes. Comme nous sommes l'un des principaux assureurs au Canada, nous constatons l'incidence de ces pressions sur la sécurité routière. Pour que les choses changent vraiment, nous devons considérer cette réalité dans son ensemble. Il faut plus de sensibilisation, plus d'éducation et des mesures concrètes qui vont aider à réduire les risques sur nos routes. »

Ce que les gens voient sur la route

Le sondage révèle également que les comportements dangereux restent très présents, partout au pays, ce qui complexifie encore davantage la conduite au quotidien.

60 % des Canadiens et Canadiennes considèrent la distraction au volant comme l'un des principaux dangers sur la route

35 % mentionnent les facteurs externes à titre de principale source de distraction, devant les technologies qu'on trouve à bord (26 %) et les habitudes quotidiennes (22 %)

49 % disent souvent ressentir du stress ou de la fatigue

68 % affirment voir régulièrement des comportements agressifs au volant

19 % ont vu des gens conduire sous l'influence de l'alcool et 24 % sous l'influence du cannabis

85 % des personnes interrogées reconnaissent que les excès de vitesse sont un risque majeur, mais 26 % les croient tout de même acceptables

La sécurité routière évolue

Ensemble, ces observations permettent de conclure que les différents risques pour la sécurité routière ne sont pas des vases clos. En effet, la distraction, le stress et les comportements interagissent d'une manière qui rend la conduite plus difficile pour les Canadiens et les Canadiennes.

À la lumière de ces pressions, pour améliorer la sécurité routière, il faut d'abord comprendre comment se passe la conduite aujourd'hui, puis donner aux automobilistes ce qu'il leur faut en termes d'outils, de sensibilisation et de conditions afin de les aider à maintenir leur vigilance et à prendre des décisions plus sécuritaires.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

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