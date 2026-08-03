Desjardins franchira en octobre une nouvelle étape dans la modernisation de son système de gestion des cartes de crédit

MONTRÉAL, 03 août 2026 /CNW/ -- Le Mouvement Desjardins franchira en octobre une étape importante de la modernisation de son système de gestion des cartes de crédit. Ce changement est nécessaire pour faire évoluer l'expérience des détenteurs de cartes et leur donner accès aux prochaines innovations, mais entraînera des changements dans l'expérience qu'ils vivront.

Une section qui regroupe l'ensemble de l'information à ce sujet est accessible sur le site Internet de Desjardins à l'adresse : www.desjardins.com/modernisation.

Moderniser le système pour mieux servir les membres et clients

La modernisation du système de gestion des cartes de crédit ne constitue pas seulement un changement technologique. Elle vise d'abord à donner à Desjardins les moyens de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de ses membres et clients dans les prochaines années.

Le système actuel a bien servi l'organisation, mais il limite aujourd'hui la capacité de Desjardins à offrir rapidement de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter immédiatement une carte à son portefeuille numérique, sans attendre la réception de la carte physique, notamment en cas de perte ou de vol, ou encore la possibilité de contester une transaction de façon autonome dans AccèsD. De nouvelles fonctionnalités en libre-service pour les membres Entreprises seront également introduites, comme la possibilité d'attribuer des rôles aux employés, d'ajouter des cartes de crédit pour la gestion en ligne, ou de modifier les limites de crédit.

Une modernisation qui tient compte des commentaires des membres et clients

Les consultations menées au cours des derniers mois, notamment par des entrevues, des sondages et des tests auprès d'utilisateurs, ont permis à Desjardins de mieux comprendre les attentes et les préoccupations des détenteurs de cartes. Les commentaires recueillis ont contribué à faire évoluer certaines solutions envisagées et à renforcer les mesures d'accompagnement prévues avant, pendant et après la transition.

Desjardins poursuivra cette approche au fil des prochaines étapes afin d'écouter les préoccupations des détenteurs et de les soutenir tout au long de la transition.

La codétention de cartes de crédit est maintenue pour les détenteurs actuels, et d'autres options sont offertes

Les consultations réalisées au cours des derniers mois ont confirmé l'importance de la codétention pour plusieurs détenteurs de cartes. À l'écoute des membres et clients, Desjardins confirme que les personnes qui détiennent une carte de crédit en codétention conserveront automatiquement ce mode de détention. Au cours du mois d'août, elles recevront des communications détaillant les options qui pourraient mieux répondre à leur situation personnelle, si elles souhaitent effectuer un changement.

Compte en codétention : Les détenteurs sont solidairement responsables de la totalité de la dette. Certaines actions de gestion du compte, comme l'augmentation de la limite de crédit, nécessitent l'accord des deux personnes. Il s'agit de l'option qui s'appliquera automatiquement pour les personnes qui détiennent une carte de crédit en codétention. Aucune démarche n'est requise de leur part pour conserver ce statut.

Les détenteurs sont solidairement responsables de la totalité de la dette. Certaines actions de gestion du compte, comme l'augmentation de la limite de crédit, nécessitent l'accord des deux personnes. Il s'agit de l'option qui s'appliquera automatiquement pour les personnes qui détiennent une carte de crédit en codétention. Aucune démarche n'est requise de leur part pour conserver ce statut. Compte avec utilisateur autorisé (détenteur additionnel) : Le détenteur principal est seul responsable du compte et de la dette. L'utilisateur autorisé (détenteur additionnel) possède une carte supplémentaire liée au compte. Ce type de compte est déjà offert aujourd'hui. À compter du mois d'octobre, de nouvelles fonctionnalités permettront au détenteur principal de donner à l'utilisateur autorisé accès à certaines informations du compte, comme l'ensemble des transactions et les relevés, s'il le souhaite.

Le détenteur principal est seul responsable du compte et de la dette. L'utilisateur autorisé (détenteur additionnel) possède une carte supplémentaire liée au compte. Ce type de compte est déjà offert aujourd'hui. À compter du mois d'octobre, de nouvelles fonctionnalités permettront au détenteur principal de donner à l'utilisateur autorisé accès à certaines informations du compte, comme l'ensemble des transactions et les relevés, s'il le souhaite. Compte individuel : Une autre option consiste à détenir un compte individuel, pour lequel une seule personne est responsable du compte, de sa gestion et de la dette qui y est associée.

L'objectif est d'offrir davantage de clarté quant aux rôles, aux responsabilités et aux accès associés aux différents types de comptes, tout en permettant aux détenteurs de choisir, s'ils le souhaitent, une formule mieux adaptée à leur réalité. Les détails sont disponibles à l'adresse www.desjardins.com/modernisation.

Des changements aux contrats de carte de crédit seront communiqués aux détenteurs

Desjardins apportera également certaines modifications aux contrats de cartes de crédit. Ces ajustements visent notamment à clarifier les rôles et responsabilités des détenteurs et utilisateurs autorisés liés aux différents types de comptes et à adapter certaines modalités associées aux cartes de crédit et aux fonctionnalités offertes par le nouveau système. Tous les détenteurs concernés recevront un avis détaillant les changements applicables à leur contrat. Les détenteurs sont invités à prendre connaissance des documents transmis pour connaître l'ensemble des changements.

Une période de maintenance prévue en octobre, avec certaines fonctionnalités temporairement limitées

Lors de la transition, les détenteurs pourront continuer d'utiliser leur carte de crédit en tout temps pour effectuer leurs transactions et faire leurs paiements. Les mécanismes de détection de la fraude et de lutte contre celle-ci demeureront aussi opérationnels.

Toutefois, pendant quelques jours, une période de maintenance sera nécessaire afin d'assurer un transfert rigoureux des activités vers le nouveau système. Au cours de celle-ci, certaines opérations de gestion ne seront pas disponibles ou pourraient être limitées, par exemple une demande d'augmentation de limite de crédit, la modification d'un NIP ou l'échange de BONIDOLLARS. Les membres et clients qui auraient un besoin particulier durant cette période seront invités à communiquer avec Desjardins afin d'évaluer les solutions d'accompagnement pouvant être offertes selon leur situation.

Tout au long du processus, Desjardins poursuivra ses communications et ses efforts d'accompagnement afin que les détenteurs disposent de toute l'information nécessaire pour comprendre les changements qui les concernent, pour limiter les répercussions sur leur gestion financière et qu'ils puissent profiter pleinement des nouvelles possibilités offertes par cette modernisation.

En aucun cas Desjardins ne communiquera avec les détenteurs de cartes pour leur demander des renseignements personnels en lien avec cette étape de modernisation.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

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