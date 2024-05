TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de Desjardins Gestion internationale d'actifs, Frédérick Tremblay, directeur principal et chef des solutions d'investissement chez Desjardins, et leurs collègues se sont joints à Keith Wu, chef, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) pour souligner le lancement de quatre nouveaux fonds négociés en bourse indiciels de Desjardins : FNB Desjardins Indice obligations corporatives canadiennes (TSX : DCBC), FNB Desjardins Indice actions canadiennes (TSX : DMEC), FNB Desjardins Indice actions américaines (TSX : DMEU) et FNB Desjardins Indice actions internationales (TSX : DMEI).

Le lancement de ces composantes de base vise à répondre aux besoins en diversification et en construction de portefeuille des investisseurs, ainsi qu'à favoriser l'autonomie financière. Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le FNBdesjardins.com.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars. Desjardins propose une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne.

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Sandra Trudeau, [email protected]