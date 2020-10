Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) vise à accéder d'ici 2024 au rang des dix plus importants gestionnaires au Canada, en portant son actif sous gestion à 100 milliards $

DGIA, c'est une équipe de spécialistes en investissement reconnue pour élaborer

des portefeuilles personnalisés et gérer des mandats institutionnels

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - « DGIA est à la croisée des chemins avec une croissance de près de 70 % de notre actif au cours des cinq dernières années. Comme gestionnaire des fonds des entités du Mouvement Desjardins, dont le Régime de retraite du Mouvement, Desjardins Sécurité financière, Desjardins Groupe d'assurances générales et ses filiales, Desjardins Solutions de placement, Gestion privée Desjardins, Valeurs mobilières Desjardins, Capital régional et coopératif Desjardins et la Fondation Desjardins, nous avons su, entre autres, contribuer à une saine capitalisation des régimes de retraite, répondre aux besoins d'appariement de l'actif et du passif, implanter des stratégies avant-gardistes d'investissement responsable et développer notre gamme de Fonds négociés en bourse. En offrant nos services à un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels externes d'un océan à l'autre, nous comptons faire passer notre actif sous gestion de 76 milliards au 30 septembre 2020 à 100 milliards de dollars d'ici 2024. »

C'est en ces termes que Nicolas Richard, président et chef de l'exploitation de DGIA, a présenté le plan de croissance 2020-2024 de son équipe composée de quelque 80 personnes, dont 45 professionnels en investissement. Parmi les clients qui seront sollicités au cours des prochains mois, mentionnons les régimes de retraite, les fondations, les compagnies d'assurance de personnes et de dommages, les fonds d'investissement, les sociétés privées et les sociétés de fiducie, de même que les organismes publics.

DGIA, un chef de file canadien en investissement responsable

« DGIA pourra appuyer son plan de croissance pancanadien sur son statut de chef de file en investissement responsable (IR), de poursuivre M. Richard. Il s'agit en effet d'un avantage concurrentiel de taille. De plus en plus d'institutions souhaitent intégrer les critères non financiers que sont les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion des placements. Nous avons une équipe qui a développé une expertise en actionnariat engagé et en recherche sur les critères ESG. En adoptant les meilleures pratiques en IR, nous contribuons au mieux-être des personnes et des collectivités, conformément à la mission du Mouvement Desjardins comme groupe coopératif. »

« Chez DGIA, nous sommes reconnus pour la profondeur, la complémentarité et la diversité des compétences de nos gestionnaires de portefeuilles et de nos analystes. Notre rigueur ainsi que notre capacité d'innover et de nous adapter selon l'évolution de l'environnement économique constituent également des facteurs clés pour susciter la confiance des investisseurs institutionnels », de conclure M. Richard.

DGIA a lancé sa première stratégie en IR en 2013. Aujourd'hui, DGIA offre 11 solutions en IR. Au cours de 2019, DGIA a rencontré 127 sociétés afin de les influencer à adopter de meilleures pratiques concernant, entre autres, la lutte et l'adaptation aux changements climatiques, le respect des droits humains et la diversité au sein du conseil d'administration.

DGIA vise également à réduire de 25 % l'intensité carbone des fonds propres du Mouvement Desjardins par rapport aux indices de référence traditionnels d'ici la fin 2020.

DGIA détient une expertise de pointe dans les sept domaines suivants : le revenu fixe, les actions canadiennes, la répartition stratégique d'actifs, la répartition tactique d'actifs, l'immobilier, la gestion et la recherche quantitatives, ainsi que l'investissement responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

