Ce communiqué de presse est publié conformément au Règlement 62-104 - Offres publiques d'achat et de rachat et au Règlement 62-103 - Système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), un gestionnaire de portefeuille agissant pour le compte des portefeuilles de ses clients gérés en vertu d'une convention de gestion discrétionnaire, constitué en vertu des lois du Québec, Canada, et situé à Tour Sud, 20e étage, 1 Complexe Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1B2, Canada, annonce que, conformément aux exigences du Règlement 62-103 - Système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (« R62-103 ») et du Règlement 62-104 - Offres publiques d'achat et de rachat (« R62-104 »), le 21 novembre 2024, DGIA a acquis à la Bourse de Toronto 1 944 346 actions à droit de vote subalterne (chacune une « Action ») de Groupe Dynamite Inc. (la « Société ») (l'« Acquisition »), une société publique située au 5592 rue Ferrier, Montréal, Québec, H4P 1M2, Canada.

Immédiatement avant l'Acquisition, DGIA n'avait ni la propriété véritable ni l'emprise sur quelconque des Actions de la Société. Immédiatement après l'Acquisition, DGIA avait une emprise sur 1 944 346 Actions, représentant environ 13 % des Actions émises et en circulation sur une base non diluée. À la suite de l'Acquisition, DGIA a procédé à plusieurs cessions des Actions (les « Cessions intermédiaires ») de sorte qu'immédiatement avant le 9 janvier 2025, DGIA avait une emprise sur 1 520 285 Actions, représentant environ 10,16 % des Actions émises et en circulation sur une base non diluée. Le 9 janvier 2025, DGIA a cédé 39 000 Actions (la « Cession finale »). Immédiatement après la Cession finale, DGIA continuait d'avoir une emprise sur 1 481 285 Actions pour le compte des portefeuilles de ses clients gérés en vertu d'une convention de gestion discrétionnaire, représentant environ 9,9 % des Actions émises et en circulation sur une base non diluée.

À la date des présentes, DGIA n'a pas la propriété véritable ni l'emprise sur 10 % ou plus des Actions émises et en circulation de la Société. En conséquence, DGIA n'est plus tenu de déposer des déclarations selon les règles du système d'alerte conformément aux exigences du R62-103 et du R62-104 à moins que la propriété véritable ou l'emprise de DGIA sur les Actions n'augmente de nouveau au-delà de 10 % des Actions émises et en circulation.

Ce communiqué de presse, ainsi que le la déclaration selon les règles du système d'alerte déposée en lien avec l'Acquisition, les Cessions Intérimaires et la Cession finale, ont été déposés tardivement pour des raisons administratives.

L'investissement de DGIA dans la Société est à des fins d'investissement uniquement. DGIA n'avait pas et n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle ou d'exercer un contrôle sur la Société. DGIA révisera son investissement de manière continue et, en fonction de facteurs que DGIA peut, de temps à autre, juger pertinents, peut, entre autres, acquérir des titres supplémentaires ou disposer des titres de la Société. En tant qu'investisseur institutionnel admissible (tel que défini dans le R62-103), DGIA peut, le cas échéant, avoir recours au régime de déclaration mensuelle pour divulguer sa participation dans la Société à l'avenir.

Une déclaration selon les règles du système d'alerte préparée conformément aux exigences du R62-103 par DGIA a été déposée sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca sous le profil de la Société. Pour obtenir plus d'informations ou pour obtenir une copie de la déclaration selon les règles du système d'alerte déposée en lien avec ce communiqué de presse, veuillez contacter DGIA aux coordonnées indiquées ci-dessous.

