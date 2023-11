LÉVIS, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Desjardins Assurances élargit son offre et lance Focus famille, une couverture d'assurance collective complète pour répondre aux différents besoins des personnes assurées qui connaissent des difficultés à fonder ou à agrandir une famille.

Au Canada, l'infertilité est en croissance et touche 10 à 17% de la populationi. Cette situation a des effets non négligeables sur la santé physique, mentale, financière et sociale des personnes qui la vivent. Les défis liés à la fertilité ou à la fondation d'une famille sont vécus différemment selon la réalité de chacun - homme, femme, membre de la communauté LGBTQ+, ou une personne seule. Cette couverture permettra aux entreprises adhérentes au régime de Desjardins d'offrir un soutien bonifié pour aider leur personnel à faire face à ces défis.

« Chez Desjardins, nous croyons qu'il est important d'appuyer les personnes qui éprouvent de la difficulté à avoir un enfant ou qui veulent fonder une famille, a déclaré Denis Dubois, premier vice-président en Gestion de patrimoine et Assurance de personnes au Mouvement Desjardins. Nous avons aussi la volonté ferme de tendre vers une société toujours plus inclusive dans laquelle chaque personne a sa place, peu importe son genre ou son orientation sexuelle. Dans ce contexte, nous sommes fiers d'offrir à nos membres et clients une couverture complète et inclusive en fertilité, par l'entremise de nos services en assurance collective. »

Si les problèmes de fertilité touchent aussi bien les hommes que les femmes, la volonté de créer une famille ne se trouve pas que chez les couples hétérosexuels. Les couples de même sexe, les personnes transgenres et les parents célibataires doivent aussi avoir la possibilité de fonder ou d'agrandir leur famille.

L'ajout de Focus famille à l'offre actuelle vise donc à faciliter les démarches de fondation d'une famille en étendant la couverture aux tests et aux traitements de fertilité les plus récents. Elle vise aussi à couvrir les frais liés à l'adoption, à la maternité de substitution et aux nombreux autres frais afférents. Elle offre aux adhérents et adhérentes un soutien personnalisé dans un parcours qui peut être éprouvant sur le plan physique et émotionnel.

Un accompagnement bonifié avant, pendant et après la grossesse avec Prenato

Les adhérents et adhérentes pourront également bénéficier de l'accompagnement exclusif de Prenato. Cette entreprise offre, à un tarif préférentiel, plusieurs services avant, pendant et après la grossesse, notamment des tests de dépistage, une plateforme éducative, des cours prénataux bilingues en ligne, de l'accompagnement personnalisé et un service d'avis génétique.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous unissons nos efforts et mettons de l'avant nos connaissances pour travailler en partenariat avec Desjardins en accompagnant l'ensemble de leurs assurés à travers le Canada. C'est avec le désir de toujours faire la différence pour la clientèle périnatale que Prenato s'est développé à travers les 8 dernières années. Nos différentes formules d'accompagnement ainsi que nos services de dépistages adaptés aux besoins, vous feront apprécier assurément l'expertise de notre équipe. Merci à Desjardins pour leur confiance », a ajouté Martin Landry, chef de la direction et co-fondateur de Prenato.

Avec Focus famille, Desjardins offre une couverture complète et inclusive jumelée à un accompagnement bienveillant pour favoriser l'accès à la famille et répondre ainsi aux besoins des personnes assurées. De plus, dans le contexte économique actuel et en pleine pénurie de main-d'œuvre, cette nouvelle offre d'assurance collective contribuera à attirer et à retenir les talents dans les entreprises canadiennes.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 409,6 milliards de dollars au 30 juin 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

i Organisation mondiale de la santé, Infertility Prevalence Estimates 1990-2021

SOURCE Mouvement Desjardins

