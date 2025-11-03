MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Près d'un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, et la gestion des traitements peut être éprouvante physiquement, émotionnellement et financièrement. Pour aider les personnes faisant face au cancer à relever ces défis, Desjardins Assurances a lancé Focus soutien cancer, une offre d'assurance collective conçue pour offrir à la clientèle un accès à des outils et des ressources novateurs qui rendent les soins plus personnalisés, plus humains et plus efficaces.

Desjardins Assurances est fière d'annoncer de nouveaux partenariats qui amélioreront grandement l'accès à des solutions innovantes en matière de soins de santé pour les Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa collaboration avec OncoHelix et Sword Health, Desjardins Assurances réaffirme son engagement à fournir des protections complémentaires exceptionnelles à 2,1 millions d'adhérents et adhérentes partout au pays.

Par l'entremise de l'initiative Focus soutien cancer, Desjardins Assurances s'allie à OncoHelix pour offrir une couverture ciblant les tests avancés de détection des biomarqueurs de cancer, dont la biopsie liquide. Ces tests contribuent entre autres à détecter les mutations responsables du développement du cancer et à orienter les patients vers des traitements ciblés ou des essais cliniques, favorisant ainsi une prise de décision thérapeutique plus rapide et personnalisée. Cette initiative témoigne de la conviction de Desjardins Assurances selon laquelle l'accès à des tests de précision est essentiel pour soutenir les adhérents et adhérentes dans leur combat contre le cancer.

De plus, Desjardins Assurances élargit son offre en matière de solutions de santé numériques grâce à son partenariat avec Sword Health, un chef de file mondial en santé musculosquelettique et pelvienne assistée par l'intelligence artificielle. Plus de 2,1 millions de Canadiens et Canadiennes, y compris les personnes à leur charge et celles qui sont en situation d'invalidité, pourront dorénavant accéder à des avantages exclusifs offerts sur la plateforme de Sword Health. Les solutions offertes proposent des plans de soins personnalisés, conçus par des physiothérapeutes certifiés et utilisant la rétroaction biologique et la captation de mouvements à domicile.

Desjardins Assurances a aussi établi un partenariat avec Constant Health pour offrir un soutien personnalisé en nutrition, fondé sur les données probantes, pour soutenir les personnes luttant contre le cancer ou en rémission. Ce partenariat allie conseils spécialisés et outils numériques favorisant les changements comportementaux pour offrir aux personnes atteintes d'un cancer ou en rémission le soutien personnalisé dont elles ont besoin pour prendre soin de leur corps, gérer leurs symptômes et maintenir leur qualité de vie tout au long de leur traitement et de leur rémission.

« Le cancer touche près d'une personne sur deux au Canada; le dépistage précoce est donc crucial », explique Dre Neda Nasseri, directrice produits, Assurance médicaments chez Desjardins Assurances. « Notre objectif est d'offrir un soutien adapté à la situation physique, émotionnelle et financière de nos adhérents et adhérentes. Nos différents partenariats avec OncoHelix, Constant Health et Sword Health leur permettront de recevoir des soins de grande qualité à la maison, de lever les obstacles à l'accès aux services et d'améliorer leur rétablissement. »

Ces collaborations s'inscrivent dans la stratégie globale de Desjardins Assurances visant à soutenir les adhérents et adhérentes dans toutes les dimensions de leur santé et à leur offrir des soins accessibles, personnalisés et empreints de compassion. Cela va des tests en lien avec le cancer et de la physiothérapie virtuelle à la santé mentale, à la santé des femmes et aux mesures de soutien pour le retour au travail. Les adhérents et adhérentes auront notamment accès à des technologies de pointe comme les casques réfrigérants conçus pour limiter la chute des cheveux pendant la chimiothérapie, à une gestion personnalisée des dossiers d'invalidité et à des comptes mieux-être pour favoriser un rétablissement global.

Desjardins Assurances s'est associée aux co-directrices de Cancer and Work (www.cancerandwork.ca), Dre Christine Maheu (Université McGill) et Mme Maureen Parkinson (conseillère en réadaptation professionnelle), dans le cadre du sondage sur les défis, besoins et ressources des employeurs et partenaires pour soutenir les employés atteints de cancer. Initialement conçu et lancé par l'équipe de Cancer et Travai, cette initiative examine comment les milieux de travail canadiens répondent actuellement aux réalités du cancer et comment ils peuvent renforcer leurs systèmes de soutien pour les employés ayant reçu un diagnostic de cancer. Grâce à ce partenariat, Desjardins Assurances contribue à la recherche et aide à façonner un avenir où le bien-être n'est pas seulement une valeur, mais une expérience vécue qui favorise des pratiques de travail inclusives, empreintes de compassion et fondées sur des données probantes, où les employés se sentent reconnus, soutenus et valorisés dans les moments les plus vulnérables de la vie.

Desjardins Assurances et ses partenaires travaillent de concert pour établir une nouvelle norme d'avantages sociaux en matière de santé au Canada en mettant l'accent sur l'innovation, l'accessibilité et la relation humaine.

