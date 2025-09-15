MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP), agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions en espèces à être versées pour le mois de septembre et le troisième trimestre de 2025 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins qui versent des distributions en espèces mensuellement ou trimestriellement et dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 22 septembre 2025 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 29 septembre 2025.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces pour le mois de septembre ou le troisième trimestre de 2025 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Distributions par

parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,0449 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,0447 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,0520 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,0335 FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0,0636

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,0848

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC 0,0603

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC 0,1417 FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU 0,0588 FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI 0,1093 FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE 0,1312 FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID 0,0000

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFC 0,1321 FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFU 0,0000 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD 0,0978 FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE 0,2029

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC 0,1986 FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU 0,1047 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette DRMD 0,0000 FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette DRME 0,1362

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG 0,2659

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette DRCU 0,0459

FNB Desjardins SociéTerre



FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines DSAE 0,0000

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres DANC 0,0902 FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U 0,00001 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG 0,0000 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U 0,00001 FNB Desjardins Macro mondial DGLM 0,0000

1 Libellé en dollars américains.

