MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), agissant à titre de gestionnaire des FNB Desjardins (« FNB »), annonce le lancement de deux nouveaux FNB : le FNB Desjardins Macro mondial et le FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation (collectivement, les « nouveaux FNB »). DSP a clôturé l'offre initiale de parts des nouveaux FNB, et ces parts commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») aujourd'hui.

« Desjardins est fier d'élargir sa gamme de FNB avec le lancement de deux nouvelles solutions de placement aujourd'hui qui reflètent notre engagement envers l'innovation et les besoins des investisseurs » a déclaré Jean-François Girard, Directeur, Développement et gestion des fonds d'investissement. « Ces FNB sont conçus pour aider les investisseurs à constituer des portefeuilles bien diversifiés et à naviguer avec confiance dans le paysage évolutif du marché actuel ».

Le FNB Desjardins Macro mondial :

Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), en tant que gestionnaire de portefeuille du FNB Desjardins Macro mondial a retenu les services de Graham Capital Management, L.P. à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du FNB. Le FNB Desjardins Macro mondial est un organisme de placement collectif alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les Fonds d'investissement.

Le FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation :

DGIA agira en tant que gestionnaire de portefeuille du FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation. Le FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation sera inclus dans la gamme des FNB Desjardins indiciels d'actions.

Les nouveaux FNB commencerons à être transigés au TSX aujourd'hui. Les symboles boursiers des nouveaux FNB et les frais de gestion applicables et la rémunération au rendement (si applicable) sont indiqués ci-dessous :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier TSX Frais de gestion1 Rémunération au rendement FNB Alternatif Desjardins

FNB Desjardins Macro mondial DGLM 0,90 % Oui2 FNB Desjardins indiciels d'actions

FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID 0,10 % Non



1 Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB Desjardins sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables. 2 Le FNB Desjardins Macro mondial peut payer annuellement, à la fin de chaque période de performance et lors du rachat de parts, des honoraires liés à la performance. Les honoraires liés à la performance correspondent à 15 % de tout nouveau profit de négociation pour une période de performance.

Le FNB Desjardins Macro mondial (symbole boursierTSX : DGLM) : DGLM vise à réaliser des rendements positifs dans différents contextes de marché. DGLM est diversifié entre diverses catégories d'actifs dans des positions acheteur et/ou vendeur, et ses stratégies sous-jacentes sont globalement conçues pour présenter en moyenne une faible corrélation avec les marchés traditionnels. Pour atteindre son objectif de placement, DGLM investit principalement dans des positions acheteur et vendeur qui procurent une exposition à diverses catégories d'actifs mondiaux, y compris des titres de participation et des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises, directement ou indirectement au moyen d'instruments financiers dérivés.

DGLM recourra à l'effet de levier au moyen d'emprunts de fonds, de ventes à découvert et d'instruments dérivés. DGLM devrait utiliser une approche de gestion des risques fondée sur la valeur à risque absolue (la « VAR absolue ») qui lui permet d'avoir une valeur à risque (la « VAR ») sur 20 jours d'au plus 20 % de la valeur liquidative de son portefeuille.

Le FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation (symbole boursierTSX : DMID) : DMID cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'actions américaines à moyenne capitalisation. À l'heure actuelle, DMID cherche à reproduire le rendement du Solactive GBS United States 400 CAD Index (CA NTR). Dans une conjoncture de marché normale, DMID investira principalement dans des titres de sociétés américaines à moyenne capitalisation.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 50,1 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec plus de 110G$ sous gestion pour divers mandats institutionnels. Son équipe est reconnue pour sa capacité à concevoir des solutions de placement qui répondent aux besoins spécifiques de chaque investisseur, en intégrant des pratiques d'investissement responsable innovantes. L'approche de DGIA mise sur des processus de placement rigoureux et une expertise diversifiée pour bâtir des portefeuilles de revenu fixe, d'actions et d'actifs réels qui permettent de naviguer toutes les phases de marché. La firme utilise son leadership et ses leviers d'influence pour inciter les entreprises et projets dans lesquels elle investit à adopter des pratiques durables, convaincue que cette approche peut se traduire par une meilleure performance financière à long terme. Pour en savoir plus sur DGIA, visitez https://www.desjardins-gestion-internationale-actifs.com.

À propos de Graham Capital Management L.P.

Fondée en 1994, Graham Capital Management L.P. est établie à Rowayton, au Connecticut et est une pionnière en matière de placements alternatifs. La société est réputée pour sa gestion systématique et discrétionnaire de fonds spéculatifs. Elle gère plus de 20 milliards de dollars USD au moyen d'une vaste gamme de stratégies, principalement pour des clients institutionnels et des particuliers. L'entreprise emploie environ 236 personnes, dont plus de 100 professionnels de l'investissement.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

Le FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation n'est pas parrainé, recommandé, vendu ni soutenu d'aucune autre façon par Solactive AG, et Solactive AG ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque de commerce de l'indice pertinent ou du cours de l'indice à aucun moment, ni à aucun autre égard. L'indice Solactive GBS United States 400 CAD Index (CA NTR) est calculé et publié par Solactive AG, qui fait de son mieux pour s'assurer que l'indice Solactive GBS United States 400 CAD Index (CA NTR) est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers DGIA ou le FNB Desjardins applicable, Solactive AG n'est pas tenue de signaler les erreurs dans l'indice Solactive GBS United States 400 CAD Index (CA NTR) à des tiers, notamment les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Desjardins. Ni la publication de l'indice Solactive GBS United States 400 CAD Index (CA NTR) par Solactive AG, ni l'octroi de licence à l'égard de cet indice ou de la marque de commerce de l'indice pertinent aux fins de son utilisation dans le cadre du FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans l'instrument financier en question, pas plus qu'ils ne représentent d'aucune façon une garantie ou un avis de Solactive AG relativement à un placement dans ce FNB Desjardins.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281‑7000 ou 1 866‑866‑7000, poste 5553436, [email protected]