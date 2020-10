MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce que tous les gains en capital réalisés nets et le revenu net qui n'avaient pas déjà été distribués du FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans (TSX : DCC) et du FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 (TSX : DRMU) le 30 septembre 2020, y compris les gains et le revenu enregistrés pour la période allant du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020, sont devenus payables aux porteurs de parts en date du 30 septembre 2020, sauf pour ce qui est des gains en capital réalisés nets à l'égard desquels l'impôt payable par DCC et DRMU serait remboursé en tant que « remboursement au titre des gains en capital ». Par conséquent, DGIA annonce les distributions réinvesties supplémentaires qui suivent de DCC et DRMU.

Avant le 30 septembre 2020, DCC et DRMU étaient considérés comme une « institution financière » pour l'application des règles sur l'« évaluation à la valeur du marché » de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), puisque (i) plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans chaque FNB était détenue par une ou plusieurs institutions financières et (ii) DCC et DRMU ne se qualifiaient pas à titre de « fiducie de fonds commun de placement » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Il a été établi qu'en date du 30 septembre 2020, DCC et DRMU se sont qualifiés à titre de « fiducie de fonds commun de placement » à ces fins et ont cessé d'être une « institution financière » à cette date. En conséquence, la fin de leur année d'imposition est réputée avoir eu lieu immédiatement avant ce moment. Par conséquent, les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 30 septembre 2020 ont acquis le droit de recevoir les distributions réinvesties, qui étaient payables le 30 septembre 2020. Ces distributions n'étaient pas versées au comptant et étaient plutôt réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires. Ces parts supplémentaires ont été immédiatement regroupées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur n'a pas changé par suite de la distribution, sauf dans le cas d'un porteur de parts non-résident dans la mesure où une retenue d'impôt devait être effectuée à l'égard de la distribution. La valeur liquidative des FNB est demeurée également inchangée par suite de la distribution. Les investisseurs qui détiennent leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer et le prix de base rajusté de leurs parts augmentera.

Voir ci-après les distributions réinvesties par part pour chacun des FNB :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Revenu en

distributions

réinvesties par part

($) FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées

1-5 ans DCC 0,4454 FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 DRMU 3,0228

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/