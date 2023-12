Désirée McGraw s'inquiète des résultats du Québec en matière de GES et presse la CAQ de prendre ses responsabilités

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - À la lecture du bilan du Québec en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES), le manque d'ambition de la CAQ nous rattrape et est très inquiétant, déplore Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de la lutte contre les changements climatiques et en matière de faune et de parcs.

En effet, le bilan publié aujourd'hui prévoit une hausse des émissions l'an prochain, si bien que la réduction des GES ne sera que d'une mégatonne par année entre 2019 et 2022, ce qui est bien loin de mener à l'atteinte des cibles prévues et qui démontre que le gouvernement caquiste ne déploie pas les mesures nécessaires. Le secteur des transports représente toujours la part du lion des émissions de GES, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'incapacité du gouvernement caquiste à livrer de grands projets de transports collectifs, dénonce la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce.

Selon elle, force est de constater que la réduction des GES au Québec découle, en grande partie, de choix stratégiques réalisés par des gouvernements libéraux, tels que l'hydroélectricité, la bourse du carbone et la mise sur pied de programmes incitatifs pour l'achat de véhicules électriques. Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, a d'ailleurs reconnu cette importante contribution des gouvernements antérieurs, lors d'une rencontre avec des organismes de la société civile, à la COP 28.

« À maintes reprises, nous avons dénoncé le manque d'ambition de la CAQ en matière climatique, comme le démontrent ses demi-mesures qui ne permettront d'atteindre que la moitié des cibles de réduction de GES pour 2030 qui, elles-mêmes, ne permettront pas au Québec de réaliser la carboneutralité d'ici 2050. C'est gênant. Le gouvernement doit sans délai se doter d'objectifs intermédiaires dans le cadre de son mandat actuel, d'ici 2026, et identifier 100% des mesures pour atteindre les objectifs de réduction du Québec. Pour être un vrai champion en matière de climat, le Québec doit être conséquent dans ses actions et ses résultats. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

