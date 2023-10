Désirée McGraw propose que le 15 octobre soit proclamé « Journée québécoise de la sensibilisation au deuil périnatal »

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - La députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le projet de loi n° 595, Loi proclamant la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, le 15 octobre de chaque année.

La députée libérale rappelle que, chaque année, près de 23 000 familles québécoises sont touchées par la perte d'un enfant survenue pendant la grossesse, l'accouchement ou le début de la période postnatale. Avec cette journée de reconnaissance, Mme McGraw souhaite ainsi sensibiliser la population à cette cause et à ses répercussions psychosociales.

« Inspiré d'une initiative communautaire dans ma circonscription, ce projet de loi a une importance toute particulière pour moi, personnellement. Je comprends la douleur profonde et le sentiment de vide et d'impuissance que vivent annuellement les familles québécoises touchées par la perte d'un bébé. Je suis fière de présenter ce projet de loi afin que, collectivement, le 15 octobre de chaque année, nous prenions le temps d'offrir un peu de réconfort aux familles affectées par le deuil périnatal. C'est un premier pas : nous avons encore du chemin à faire pour mettre en place des politiques publiques éclairées pour appuyer ces milliers de familles endeuillées au Québec. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Au-delà de sa valeur thérapeutique pour les participants, ce projet de loi est un appel à l'action pour que notre gouvernement fournisse aux parents et aux familles du Québec un soutien crucial, à la fois psychosocial et financier. Alors que le Québec a déjà fait preuve de leadership en matière de politiques familiales, en ce qui concerne le deuil périnatal, notre province est plutôt en retard. On pourrait s'inspirer de nos voisins de l'Ontario, où la Loi pour la sensibilisation au deuil périnatal est en vigueur depuis 2015. »

- Rosa Caporicci, psychothérapeute agréée qui exerce en cabinet privé à Montréal et qui se spécialise dans la santé mentale périnatale

