Désirée McGraw présente un projet de loi pour inscrire le droit à un environnement sain parmi les droits fondamentaux de la Charte des droits et libertés

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Un projet de loi visant à inscrire le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité comme un droit fondamental dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne a été présenté aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques ainsi que de faune et de parcs.

Avec cette modification législative, la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce souhaite rappeler l'importance de l'environnement dans nos vies et souligner qu'au cours des dernières années, trois rapports du GIEC ont confirmé que nous sommes en état d'urgence climatique. Elle déplore d'ailleurs l'inaction et le manque d'ambition de la CAQ en matière d'environnement malgré les nombreux signaux d'alarme des experts du monde entier.

La présentation de ce projet de loi, qui avait déjà été déposé à la 42e législature par sa prédécesseure, Isabelle Melançon, confirme que, pour le Parti libéral du Québec, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques doivent toujours être au cœur de l'ensemble des décisions du gouvernement.

« L'objectif du projet de loi que nous avons présenté aujourd'hui est de nous assurer que, dans l'avenir, toutes les décisions gouvernementales s'envisagent et s'examinent dans l'angle de la protection de l'environnement. Avec les décisions prises au cours des quatre dernières années par le gouvernement caquiste, notamment dans les cas du niveau de nickel dans l'air ou du rejet de déchets miniers dans nos lacs, il semble qu'un tel projet de loi soit pertinent plus que jamais. »

-Désirée McGraw,

Députée de Notre-Dame-de-Grâce

Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

Porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune et de parcs

