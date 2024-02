Désirée McGraw dépose une pétition demandant la création d'un comité-conseil jeunesse permanent sur le climat, à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a déposé aujourd'hui une pétition réclamant la création d'un comité-conseil jeunesse permanent sur le climat, à l'Assemblée nationale.

La pétition de 331 signataires rappelle que les changements climatiques auront des impacts importants sur les jeunes québécois. C'est pourquoi Mme McGraw estime que cette génération devrait être consultée sur les décisions politiques qui influencent l'équilibre environnemental.

Le document déposé par la députée libérale fait d'ailleurs écho à une motion votée en 2022 qui engageait le gouvernement à examiner la possibilité de créer un comité-conseil jeunesse permanent sur le climat. Pourtant, rien n'a été fait en ce sens depuis, par la CAQ, ce qui explique la pertinence d'une telle pétition aujourd'hui.

« Pour les jeunes, la crise climatique n'est pas seulement un problème, c'est leur avenir. La lutte contre la hausse des températures mondiales est le travail de toute une vie, et il est essentiel que les jeunes soient directement impliqués dans ce travail. Nos jeunes comprennent mieux que quiconque que les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact non seulement sur leur génération, mais aussi sur toutes les générations suivantes. Leur voix n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Les bouleversements climatiques sont un enjeu planétaire qui touche toute la population et sur lequel il est urgent d'agir pour les générations actuelles et pour celles à venir. Un comité-conseil jeunesse permanent favoriserait un dialogue intergénérationnel significatif en la matière. Je félicite ma collègue de Notre-Dame-de-Grâce pour avoir porté ce dossier avec détermination et j'espère que son cri du cœur et de centaines de pétitionnaires sera entendu par le gouvernement. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]