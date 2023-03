Désignation par la Cour d'un séquestre pour First Swiss Mortgage Corp.

L'ARSF prend des mesures immédiates pour protéger les prêteurs et les emprunteurs

TORONTO, le 20 mars 2023 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a nommé KSV Restructuring Inc. (KSV) séquestre des biens de First Swiss Mortgage Corp. (First Swiss).

Le séquestre a été nommé à la demande de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). L'ARSF a présenté cette requête en urgence en raison de graves allégations d'inconduite à l'encontre de First Swiss formulées par divers investisseurs dans les jours qui ont précédé la requête. First Swiss est une maison de courtage et d'administration d'hypothèques agréée par l'ARSF.

« La priorité absolue de l'ARSF est la protection des consommateurs, et nous avons pris des mesures immédiates dans l'intérêt du public », a déclaré Elissa Sinha, directrice, Contentieux et application de la loi. « Le séquestre nommé par le tribunal aura le pouvoir de sécuriser les actifs de First Swiss et d'enquêter immédiatement sur ses affaires. Il présentera un rapport provisoire à la Cour avant le 3 avril 2023 ».

Le séquestre mettra en place un site Web dédié au cas comprenant les documents déposés auprès du tribunal et les ordonnances du tribunal accessibles au public à https://www.ksvadvisory.com/experience/case/firstswiss.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: POUR LES MÉDIAS : Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Tél. : 437 225-8551, Courriel : russ.co[email protected]