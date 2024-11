Désignation d'un personnage historique - Donalda Charron, une pionnière du syndicalisme féminin, est inscrite au Registre du patrimoine culturel du Québec

QUÉBEC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, désigne Donalda Charron comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. L'engagement et le parcours de cette femme, une pionnière du syndicalisme féminin au Québec, évoquent l'activisme des femmes dans ce domaine et les combats menés, notamment par les allumettières de Hull, pour la défense de leurs droits et de leur dignité sur le marché du travail.

En 1922, Donalda Charron est élue présidente de la section A du syndicat des allumettières de Hull, un syndicat féminin intégré à l'Association ouvrière catholique de Hull. Celui-ci avait été reconnu en 1919 au terme d'un premier conflit de travail opposant les allumettières à leur employeur, la compagnie E. B. Eddy, plus grande productrice d'allumettes au Canada. Lorsqu'un nouveau conflit éclate en 1924, Donalda Charron joue un rôle très important, notamment dans l'organisation des manifestations et des collectes de fonds, de même que dans la sollicitation des appuis pour la cause des travailleuses. Elle prend également souvent la parole à l'occasion d'assemblées publiques, ce qui lui vaut le surnom de « gendarme du syndicat ». Elle œuvre par la suite au Conseil central des syndicats féminins et au Syndicat catholique féminin de Hull.

Donalda Charron a réémergé au sein du paysage culturel du Québec au début des années 2010. L'anthropologue Serge Bouchard a notamment su capter les indices de la mémoire ravivée, lui consacrant un épisode dans sa populaire émission radiophonique « De remarquables oubliés ». En 2019, les Gatinoises et les Gatinois ont également reconnu le pouvoir d'évocation de sa vie et de son parcours en choisissant, par vote populaire, de donner son nom à leur bibliothèque municipale.

Citation

« Donalda Charron est une pionnière du syndicalisme féminin au Québec. Il est important pour moi de poser un geste de valorisation à son égard pour reconnaître formellement son courage, sa ténacité et sa contribution à notre société. Son nom est synonyme de courage et de leadership, non seulement pour les gens de chez nous, en Outaouais, mais aussi pour tout le Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La désignation est un geste qui favorise la connaissance, la mise en valeur et la transmission des éléments du patrimoine culturel, dont les personnages marquants de l'histoire du Québec.

Dans le cadre du programme de soutien aux initiatives de commémoration 2024, le ministère de la Culture et des Communications a accordé 50 000 $ à la Ville de Gatineau pour son projet intitulé « Les Allumettières - 100 ans après ».

