HUIZHOU, Chine, 11 février 2026 /CNW/ - Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a dévoilé son classement Tier 1 des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie pour le premier trimestre 2026, et Desay Battery y figure pour une quatrième année de suite. Cette reconnaissance témoigne une fois de plus de l'excellence constante de Desay Battery en matière de fiabilité de ses produits, de gestion de projets et de solidité financière.

La liste de BNEF est largement considérée comme l'une des références les plus crédibles et influentes dans le secteur du stockage d'énergie. Les entreprises y sont évaluées selon des critères rigoureux, notamment leurs capacités globales, leur niveau d'innovation technologique, leur performance en gestion de projets ainsi que leur santé financière. Ce classement est hautement estimé par les institutions financières internationales et les grands investisseurs, qui s'y réfèrent dans leurs décisions d'investissement en énergies renouvelables. Il sert également de point de repère pour les clients internationaux dans le choix de partenaires stratégiques à long terme.

Être inscrite à ce classement pendant quatre années consécutives confirme non seulement le leadership technologique et la maturité des produits de Desay Battery dans l'industrie, mais met aussi en lumière l'avantage concurrentiel distinctif et difficile à reproduire que l'entreprise détient dans un contexte mondial complexe et en constante évolution.

« Chez Desay Battery, l'innovation en recherche et développement est au cœur de nos priorités. Nous travaillons continuellement à améliorer les principaux indicateurs de performance de nos systèmes de stockage d'énergie. Nous avons réalisé des avancées importantes, notamment en densité énergétique des cellules, en durée de vie des systèmes et en technologies de protection et de sécurité », a déclaré Jack Guo, vice-président principal de Desay Battery. « Parallèlement, nous avons développé une gamme complète de produits couvrant les applications liées à la production d'énergie, au réseau électrique ainsi qu'à la consommation. »

Les solutions de stockage d'énergie de Desay Battery se distinguent par leur haut niveau de sécurité, leur longue durée de vie et leur grande efficacité énergétique. L'entreprise a mené à bien plusieurs projets de stockage d'énergie de grande envergure dans différents pays et régions, démontrant ainsi leur forte adaptabilité aux environnements locaux et leur valeur économique significative.

Dans le cadre de l'expansion de ses activités à l'international, Desay Battery poursuit une stratégie axée sur un « fort ancrage local combiné à une vision globale. » L'entreprise continue de renforcer sa structure d'exécution de projets à l'étranger ainsi que son réseau de services locaux, lui permettant de répondre rapidement aux besoins des clients dans divers contextes de marché et d'assurer la réalisation de projets selon les plus hauts standards de qualité.

Grâce à une gestion rigoureuse et à une approche ouverte et collaborative, Desay Battery maintient de solides performances financières et un haut niveau de satisfaction client malgré les fluctuations des marchés mondiaux. Cette stabilité contribue à renforcer la crédibilité et la confiance durable de l'entreprise sur la scène internationale.

