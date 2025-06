HUIZHOU, Chine, 12 juin 2025 /CNW/ - Desay Battery, un chef de file mondial des innovations en matière de stockage d'énergie, a franchi une étape importante lors de l'édition 2025 de l'exposition SNEC PV+, en annonçant un partenariat stratégique avec Demir Enerji, la principale entreprise énergétique de la Turquie. Les deux parties se sont engagées à collaborer à plusieurs projets de stockage d'énergie en Ukraine, notamment le projet MHP Chicken Block Solar + ESS 2,5 MW/5 MWh, le projet MHP #1 d'une capacité de 2 MW/5 MWh et le projet #2 de 20 MW/40 MWh, ainsi que le projet VOLTAGEG de 10 MW/40 MWh.

« Grâce à notre partenariat avec Demir Enerji, nous sommes ravis d'apporter nos technologies de stockage d'énergie les plus avancées au marché dynamique de l'énergie en Turquie », a déclaré le vice-président Jack Guo de Desay Battery. « Cette collaboration est une étape importante de notre stratégie d'expansion mondiale et souligne notre engagement à faire progresser la transition vers l'énergie propre à l'échelle mondiale. »

Lors de l'exposition, Desay Battery a présenté la technologie de pointe des éléments de batterie, avec une gamme diversifiée de produits. Parmi ces produits figuraient des cellules lithium-ion hautes performances (DLP-100, DLP-280, DLP-314) et la batterie innovante DSP-60 sodium-ion. En plus de la technologie cellulaire, Desay Battery a dévoilé ses systèmes modulaires de stockage d'énergie, qui comprennent des modules au lithium évolutifs à 100 Ah et 280 Ah, ainsi que des blocs-batteries 52S qui permettent une intégration flexible. Pour les applications commerciales et industrielles, l'entreprise a introduit les armoires de stockage d'énergie Lumos d'une capacité de 215 kWh et 344 kWh. Les offres résidentielles comprenaient un ESS résidentiel (système de stockage d'énergie pour les applications résidentielles) basse tension de 10 à 25 kWh et un ESS résidentiel CDCD haute tension de 21 kWh (280 Ah), conçu pour offrir des options efficaces et économes en espace pour les maisons. De plus, Desay Battery a présenté des solutions d'infrastructure à grande échelle, notamment le système de stockage de conteneurs refroidis par liquide Vita 5 MWh Utility ESS, qui soutient la stabilité du réseau, ainsi que des armoires de batteries pour onduleur conçues pour une alimentation de secours critique.

Les produits présentés soulignent non seulement le leadership de Desay Battery en matière de technologie de stockage d'énergie, mais démontrent également la compréhension approfondie de l'entreprise à l'égard de divers besoins d'application, ainsi que sa capacité à fournir des solutions précises et personnalisées.

« Forte de plus de 20 ans d'expérience spécialisée, Desay Battery s'est fermement positionnée en tant que fournisseur de stockage d'énergie de niveau 1, obtenant récemment une place sur la liste des fournisseurs de stockage d'énergie de niveau 1 de BloombergNEF pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Cette reconnaissance souligne l'approche verticalement intégrée de l'entreprise, qui couvre l'ensemble du spectre, du développement cellulaire à l'intégration complète du système. Soutenue par des installations de fabrication de pointe et des processus rigoureux de contrôle de la qualité, Desay Battery continue d'établir la norme dans l'industrie du stockage d'énergie. »

