HUIZHOU, Chine, 9 mai 2025 /CNW/ - Batterie de Desay , un important fournisseur de solutions de stockage d'énergie à l'échelle mondiale, a présenté ses innovations lors du salon Smarter E Europe 2025 en Allemagne, la plus grande alliance de l'industrie énergétique européenne, qui a eu lieu du 7 au 9 mai à Munich.

Au cours de l'événement, Desay Battery a lancé sa nouvelle batterie UPS 2.0. Cette solution innovante est adaptée aux opérateurs de centres de données, aux services des technologies de l'information de grandes entreprises, aux fournisseurs de services de réseau et de communication, etc. La compatibilité avec les systèmes existants et le respect de normes rigoureuses en matière de sécurité et de protection de l'environnement soulignent sa polyvalence. L'UPS 2.0 est doté d'une armoire unique au lithium ionique qui prend en charge 300 kVA et est conçu pour une durée de vie allant jusqu'à 15 ans, ce qui réduit efficacement les coûts de projet. De plus, le système de surveillance intelligent permet le suivi en temps réel de l'état de la batterie et de l'entretien prédictif, et la gestion active de la sécurité est améliorée grâce à la détection précoce des incendies et à l'accès à une plateforme de gestion de réseau de sécurité en nuage offerts en option.

À la suite du lancement de l'UPS 2.0, Desay Battery a signé un accord stratégique avec TÜV Rheinland pour accélérer l'expansion du marché européen, couvrant la certification de l'UE pour l'UPS 2.0 (49 kWh, 8C) et son conteneur de stockage d'énergie de 5 MWh. L'entreprise a également établi un cadre de partenariat de 2 GW avec DOS Primärenergie Sonne GmbH (DOS), pour améliorer la collaboration en matière d'énergie renouvelable sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Ces collaborations renforcent la position de la chaîne d'approvisionnement mondiale du stockage d'énergie de Desay tout en créant un modèle reproductible pour la transition énergétique des pays du Golfe. Ces décisions stratégiques soulignent l'engagement de Desay dans le développement du marché international et les solutions d'énergie durable grâce à l'innovation technologique et aux partenariats transfrontaliers.

De plus, Desay Battery présente une gamme de produits exceptionnels au salon Smarter E Europe 2025, dont des piles au lithium ionique haute performance (DLP-100, DLP-280, DLP-314), la batterie sodium-ion DSP-60 et des systèmes modulaires de stockage d'énergie avec des modules au lithium de 100 Ah et 280 Ah. Les armoires de stockage d'énergie Lumos C381 DC ESS de 215 kWh et de 344 kWh, LV Residential ESS de 10 à 25 kWh, HV DCDC Residential ESS 21 kWh (280 Ah) et le système de stockage par conteneur Vita 5 Mwh Utility ESS à refroidissement liquide, ainsi que les armoires de batterie UPS.

Récemment, Desay Battery a été incluse dans la liste de stockage d'énergie BloombergNEF de niveau 1 pour le deuxième trimestre de 2025. Desay Battery prévoit d'accroître sa présence sur le marché mondial du stockage d'énergie et de continuer à investir dans la recherche et le développement pour répondre à la demande croissante d'énergie propre.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.desayest.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2679032/the_smarter_E_Europe.jpg

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

PERSONNE-RESSOURCE : Chen Wang, [email protected]