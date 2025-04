HUIZHOU, Chine, 7 avril 2025 /CNW/ - Desay Battery, un pionnier du stockage d'énergie, a présenté les nouveaux produits et solutions développés par ses soins au salon Middle East Energy Dubaï 2025, l'exposition la plus influente du Moyen-Orient en matière d'électricité et d'énergie renouvelable. La participation a souligné l'engagement de l'entreprise à faire progresser les technologies énergétiques durables dans la région.

L'exposition a mis en lumière la technologie avancée des éléments de batterie de Desay Battery, qui comprend un large éventail de produits. Ceux-ci comprenaient des cellules lithium-ion hautes performances (DLP-100, DLP-280, DLP-314) et la batterie innovante DSP-60 sodium-ion.

Au-delà de la technologie cellulaire, Desay Battery a présenté ses systèmes modulaires de stockage d'énergie, avec des modules de lithium évolutifs de 100 Ah et 280 Ah et des blocs-batteries 52S pour une intégration polyvalente. À des fins commerciales et industrielles, l'entreprise a présenté les armoires de stockage d'énergie Lumos 215 kWh et 344 kWh C&I DC ESS. Les offres résidentielles comprenaient un ESS résidentiel basse tension de 10 à 25 kWh et un ESS résidentiel DCDC haute tension de 21 kWh (280 Ah), offrant des options efficaces et économes en espace pour les maisons.

De plus, Desay Battery a présenté des solutions d'infrastructure à grande échelle comme le système de stockage de conteneurs avec refroidissement liquide Vita 5MWh Utility ESS pour le soutien du réseau et les armoires de batteries de l'onduleur pour une alimentation de secours essentielle.

« Le Moyen-Orient se trouve à une étape cruciale de son virage vers les énergies renouvelables, stimulé par un grand besoin de réduction des émissions de carbone et de changement économique », a déclaré Jerry Li, de Desay Battery « Notre participation à cette exposition souligne notre expertise et notre innovation en matière de solutions de stockage d'énergie, spécialement conçues pour résister aux environnements difficiles à haute température et à haute humidité de la région, et nous permet de dialoguer avec des professionnels de l'industrie partout au Moyen-Orient. »

Forte de plus de 20 ans d'expertise dans l'industrie des batteries au lithium, Desay Battery s'est imposée comme un chef de file dans le développement et la conception de blocs de batteries au lithium, l'intégration de systèmes et la technologie de fabrication intelligente pour les systèmes haut de gamme. L'entreprise offre des services à guichet unique, y compris la conception, l'intégration et la mise à l'essai de systèmes de gestion de batterie (BMS)/systèmes de gestion de l'énergie (EMS). Elle exploite également une installation de production automatisée moderne et un laboratoire d'essai pour tester les performances des batteries de haut niveau. Le dévouement de Desay Battery à l'égard du contrôle de la qualité tout au long du cycle de vie, de la gestion de la sécurité et de la conception novatrice a assuré la position de l'entreprise dans le classement de Bloomberg en matière de stockage d'énergie de niveau 1 pour le premier trimestre de 2025.

Alors que le marché du stockage d'énergie au Moyen-Orient continue d'évoluer, Desay Battery est stratégiquement positionnée pour étendre sa présence dans la région. L'entreprise demeure déterminée à fournir des produits et des services de haute qualité propres à la région, renforçant ainsi son engagement à être un partenaire fiable et digne de confiance pour soutenir la transition énergétique et les objectifs en matière d'énergie renouvelable au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.desayest.com.

