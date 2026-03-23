Des véhicules lourds interceptés juste à temps!

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Jeudi dernier, aux postes de contrôle de Charlesbourg et de Saint-Augustin-de-Desmaures, des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont intercepté deux ensembles de véhicules lourds dont les roues présentaient des défaillances mécaniques majeures, au point d'être sur le point de se détacher. Dans l'un des cas, une roue s'était déjà séparée du véhicule. Grâce à l'intervention des agents, des accidents potentiellement graves ont été évités sur le réseau routier.

Perte de roue (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

La perte d'une roue en circulation peut entraîner des conséquences dramatiques, tant pour les autres usagers que pour le conducteur lui‑même. Ces événements rappellent l'importance d'un entretien mécanique rigoureux et de l'exécution de la ronde de sécurité avant chaque départ.

Au cours de ces deux inspections, les agents ont décelé un total de 12 défectuosités majeures compromettant directement la sécurité routière ainsi que 7 défectuosités mineures. Notons, entre autres, l'absence d'une roue, des écrous desserrés et des systèmes de fixation gravement compromis. Dans les deux cas, les roues affichaient des signes évidents de défaillance imminente.

Compte tenu de la gravité des constats, les véhicules ont été immédiatement mis hors service afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Les propriétaires des véhicules se sont vu remettre un constat d'infraction assorti d'une amende de 1 218 $ pour ne pas avoir maintenu les véhicules en bon état mécanique. Quant aux conducteurs, ils ont reçu une amende de 597 $ chacun pour avoir circulé avec des défectuosités majeures.

Contrôle routier Québec souhaite rappeler à tous les conducteurs, conductrices et transporteurs l'importance d'inspecter et d'entretenir leurs véhicules et de veiller au respect des lois et règlements afin de prévenir des incidents pouvant avoir de graves conséquences.

Contrôle routier Québec est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de personnes et de biens.

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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