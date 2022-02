Des travaux pour la sauvegarde de la villa Frederick-James à Percé

QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications annonce une série de travaux de sauvegarde à la villa Frederick-James de Percé. Les interventions prévues permettront, en un premier temps, de déplacer la villa, construite en 1887, actuellement grandement menacée par l'érosion du sol. Pour conserver l'intégrité de la villa juchée sur le cap mont Joli et assurer sa pérennité, le tout doit être effectué rapidement.

Des travaux préparatoires débuteront à la fin de l'hiver 2022. L'opération de sauvegarde se soldera par le déplacement, hors de la zone d'érosion, de la villa qui fera ensuite l'objet d'une restauration patrimoniale et d'une mise aux normes. Le bâtiment sera déplacé d'environ 19 mètres à partir de son emplacement actuel, ce qui assurera sa sauvegarde à long terme.

Des discussions se poursuivent en ce qui a trait à l'occupation de la villa et des annonces seront faites au moment opportun.

Une somme de 20 798 063 $ permettra de réaliser l'ensemble des travaux, incluant la préparation du terrain et l'excavation ainsi que la restauration patrimoniale et la mise aux normes du bâtiment. Le voisinage immédiat et les citoyens de Percé seront informés plus en détail prochainement.

