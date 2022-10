Des travailleurs de la santé de première ligne élaboreront des solutions pour les personnes âgées, les personnes atteintes de démence et leurs aidants naturels

Jusqu'à 50 000 $ CA par projet sur 12 mois pour l'élaboration, la mise à l'essai ou la mise en œuvre de la solution proposée.

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a annoncé aujourd'hui avoir investi plus de 3 millions de dollars pour financer le développement et la mise à l'essai de 64 innovations visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels.

Le financement est offert dans le cadre du programme Spark du CABHI, programme qui appuie le développement de solutions issues du milieu visant à résoudre des problèmes de santé réels. Le programme Spark offre plus que du soutien financier : encadrement personnalisé, mentorat et activités de réseautage sur mesure, sous la direction de l'équipe d'experts du CABHI, y compris une série d'apprentissage pour veiller à ce que les projets soient en position de réussir, de s'inscrire dans la durabilité et de générer le maximum de retombées.

Spark est unique en ce sens que le financement est ouvert aux intervenants de première ligne qui ont une connaissance approfondie des enjeux critiques des soins aux personnes âgées et aux personnes qui risquent d'être atteintes de démence, mais qui ne se considèrent pas comme des innovateurs.

Pour être admissibles au financement Spark, les projets doivent couvrir un ou plusieurs de nos thèmes : le soutien aux soignants, le vieillissement chez soi, la coordination des soins et la navigation dans le réseau de soins, la santé cognitive et mentale, ou la santé financière et le bien-être. La période de présentation des demandes s'étend du 17 octobre au 2 décembre 2022 à cabhi.com/spark.

« Par le programme Spark, le CABHI accélère le développement et la mise à l'essai d'innovations visant à relever les défis auxquels font face les personnes âgées, innovations inspirées par ces mêmes personnes qui consacrent leur temps à prendre soin des personnes âgées, et qui ne disposeraient pas d'une avenue pour le développement, la mise à l'essai et la mise en œuvre de ces innovations, a déclaré Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI. En faisant progresser ces innovations, le CABHI transforme les idées en réalité, aide à former la prochaine génération d'entrepreneurs et assure de meilleurs résultats en matière de santé pour les personnes âgées, les personnes atteintes de démence et leurs aidants naturels. »

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soit le gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère des Collèges et Universités, ainsi que le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence de la santé publique du Canada.

Pour en savoir plus sur les partenariats du CABHI, visitez www.cabhi.com.

À PROPOS DU CABHI

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

Renseignements: Pour en savoir plus : Lisa Hartford, Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), 647-466-8053, [email protected]