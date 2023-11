Des tranches plus grandes permettent aux produits ASTRO N7 d'Astronergy de réduire encore plus les coûts des centrales électriques photovoltaïques

HANGZHOU, Chine, 14 novembre 2023 /CNW/ - Astronergy, pionnier des modules photovoltaïques (PV) TOPCon de type n, a annoncé que la série de produits TOPCon ASTRO N7 de l'entreprise mise sur de nouvelles gammes de produits à 66 cellules rectangulaires et est prête pour la production de masse, offrant un autre excellent choix aux clients qui souhaitent faire des gains plus importants et réduire les coûts associés à leurs systèmes solaires.

Une affiche présente le produit ASTRO N7 à 66 cellules doté de tranches rectangulaires de silicium.

En tant que prolongement des produits de la série ASTRO N7 de l'entreprise, les produits à 66 cellules à contacts passivés à oxyde tunnel (TOPCon) sont toujours fabriqués à partir de la technologie cellulaire TOPCon 3.0 d'Astronergy, développée indépendamment, et de la technologie avancée de traitement des cellules SMBB, ce qui pourrait permettre aux cellules d'atteindre une efficacité moyenne de plus de 25,7 %.

L'une des principales différences qui rendent le produit unique est sa conception au moyen de tranches de silicium de type n de 210 mm. Par rapport aux principales tranches M10 sur le marché, la surface des tranches de 182*210 mm a augmenté de plus de 15,6 %, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des cellules et des modules et de réduire le coût par watt.

Selon la taille de module normalisée précédemment définie par Astronergy et d'autres acteurs de premier plan de l'industrie de l'énergie photovoltaïque, les 66 éléments de cellules rectangulaires devraient permettre au produit à 66 cellules ASTRO N7 d'atteindre une puissance de plus de 615 W et une efficacité de conversion de plus de 22,8 %, deux sommets dans l'industrie.

Pour les clients de systèmes solaires à grande échelle, le produit à 66 cellules ASTRO N7 entraîne une réduction des coûts des autres composants du système par rapport à ceux des modules de tranches carrées de 182 mm et les caractéristiques de basse tension du produit pourraient représenter un avantage dans la conception du système solaire.

Dans un souci d'offrir des produits de pointe à une clientèle mondiale, les produits à 66 cellules, comme tous les produits ASTRO N7, sont dotés d'un verre à haute transmission et peuvent améliorer le taux de transmission de 0,3 %, de manière à améliorer l'efficacité des modules, isoler efficacement la vapeur d'eau et améliorer la durabilité environnementale des produits.

Dotés de films de redirection de pellicules redirigeant la lumière, d'un coefficient de température de -0,29 %/℃, et offrant un rendement exceptionnel lors de tests comme la dégradation induite par les différences de potentiel (LID) et la dégradation induite par la température élevée (TID), de faibles performances d'irradiation et d'une excellente performance mécanique, les produits à 66 cellules pourraient garantir une puissance constante pendant au moins 30 ans avec une dégradation de seulement 0,4 % par an (de la 2e à la 30e année).

En tant que l'un des six principaux fournisseurs mondiaux de modules, Astronergy est un promoteur technologique et un expert du marché qui développe des produits de meilleure qualité et adaptables.

