Les champignons, dont la plupart sont microscopiques, jouent un rôle important en décomposant les plantes et les animaux morts et en retournant les nutriments dans le sol. Certains peuvent stocker du carbone, tandis que d'autres peuvent décomposer des polluants nocifs comme les plastiques et les produits chimiques synthétiques. La plupart des plantes dépendent des champignons pour leur survie et leur croissance. Depuis toujours, les pratiques autochtones traditionnelles les utilisent pour des fins médicinales, des pigments ou des aliments.

Cette émission met en vedette cinq espèces que l'on retrouve au Canada :

La cladonie étoilée (Cladonia stellaris)

Organisme symbiotique, ce lichen est à la fois algue et champignon. Abondante dans le Nord, la cladonie étoilée est présente dans chaque province et territoire.

Le pleurote (Pleurotus ostreatus)

Ces champignons en forme de coquillage sont populaires dans de nombreuses cuisines et étaient traditionnellement consommés par les Autochtones.

Le polypore soufré (Laetiporus sulphureus)

Plusieurs Premières Nations ont longtemps utilisé les consoles jaune orangé du polypore soufré pour lisser et adoucir les peaux de daim servant à faire des vêtements.

L'amadouvier (Fomes fomentarius)

Ce champignon pousse en forme de console sur les arbres et dure plusieurs années. Il est utilisé depuis longtemps par les Autochtones comme allume-feu.

Rhizophagus irregularis (aucun nom commun)

Ce champignon microscopique s'intègre naturellement aux racines des plantes. Il peut être ajouté au sol pour améliorer la santé des cultures agricoles.

À propos des timbres

Les images des timbres révèlent la beauté de cinq espèces de champignons dans un style emprunté aux illustrations botaniques. Conçue par Jocelyne Saulnier (Joce Creative) et illustrée par Emily S. Damstra, l'émission compte cinq timbres PermanentsMC et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Punnichy, en Saskatchewan, près de Touchwood Hills. Cette région boisée est connue de la nation Cri comme source d'amadouvier (Fomes fomentarius), aussi appelé posâkan en langue crie.

