Des tarifs de distribution d'électricité compétitifs et prévisibles sur une longue période instaurent les conditions propices au développement économique du Québec

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) appuie l'initiative du gouvernement de simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité et surtout de les maintenir compétitifs et prévisibles pour une longue période. La stabilité des tarifs de distribution d'électricité instaure les conditions propices à l'essor économique du Québec et à la création de richesse pour les entreprises. Ces dernières constituent un pan important de la structure économique du Québec, en plus d'être, dans plusieurs régions, des moteurs socioéconomiques essentiels.

« L'électricité occupe une place prépondérante dans le développement et la compétitivité industrielle du Québec. Les entreprises ont besoin de tarifs d'électricité compétitifs et prévisibles et d'avoir une vision à long terme du paysage énergétique québécois afin de poursuivre leur contribution à l'économie du Québec », a déclaré M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

L'AIEQ est également d'avis que la simplification du processus d'établissement du tarif de distribution d'électricité et la modification du rôle de la Régie de l'énergie permettront d'accélérer les décisions d'investissement du distributeur d'électricité. Ce dernier pourra diriger plus librement ses investissements en fonction des besoins en évolution rapide de ses clients. L'AIEQ rappelle que l'industrie électrique est au cœur d'une révolution numérique majeure et que l'innovation constitue un élément essentiel au succès de cette profonde transformation.

Le distributeur d'électricité doit poursuivre ses efforts de modernisation de ses infrastructures en favorisant l'implantation de nouvelles technologies, particulièrement dans le contexte de la transition énergétique qui s'amorce au Québec.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

