Le premier forum sur les DNS en Asie-Pacifique aura lieu du 30 mars au 1er avril 2022

SINGAPOUR, 28 mars 2022 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lance cette semaine le premier forum sur les systèmes de noms de domaine (DNS) en Asie-Pacifique (APAC) du 30 mars au 1er avril 2022. L'ICANN est une organisation internationale sans but lucratif qui coordonne les DNS et joue un rôle clé pour garantir un Internet mondial, interopérable et sécurisé.

L'ICANN invite régulièrement les principaux praticiens et experts de la gouvernance d'Internet à discuter de l'avenir du système d'adresses Internet lors de ses forums sur les DNS régionaux. Ces réunions servent de plateforme de discussion unique pour ceux qui s'intéressent à la gouvernance d'Internet et à l'industrie des noms de domaine, rassemblant différents participants issus de l'industrie, des gouvernements, du monde universitaire et de la société civile.

En collaboration avec des hôtes locaux, l'ICANN a présenté des forums sur les DNS en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et au Moyen-Orient depuis 2014. Bien que les réunions se déroulent dans différentes régions et portent sur des enjeux locaux, elles ont toutes le même objectif, soit de stimuler l'échange de connaissances, le réseautage et la discussion sur l'industrie des noms de domaine et renforcer la coopération entre l'ICANN et la communauté mondiale DNS.

Le forum sur les DNS de cette semaine est le premier dans la région de l'Asie-Pacifique. Ayant comme thème « Beyond Technology: The Revolution of the DNS », l'événement virtuel est organisé conjointement avec MYNIC Berhad, le gestionnaire désigné du domaine national pour .MY.

« Nous sommes fiers de lancer la première édition de nos forums sur les DNS dans la région de l'Asie-Pacifique, car cela souligne le succès continu de ce format régional et l'engagement de l'ICANN à stimuler des discussions vitales au sujet de l'industrie des noms de domaine à l'échelle locale, a déclaré Göran Marby, président et chef de la direction de l'ICANN. Une grande partie des milliards de prochains internautes devraient provenir de la région de l'Asie-Pacifique, et il est important que la communauté régionale comprenne l'importance du DNS par rapport à l'Internet. »

L'avenir des DNS dépend de l'interaction entre les marchés et les technologies, comme des parties prenantes qui travaillent ensemble. L'Internet interopérable et mondial peut être en danger si les parties prenantes ne travaillent pas ensemble. Un Internet mondial unifié permet à l'industrie de tirer parti de ses avantages infinis sur le plan de l'innovation et des possibilités pour tous.

Lors de la séance principale de l'événement, « The Future of the DNS », M. Marby, accompagné d'un groupe de spécialistes, évaluera les défis du système de noms de domaine actuel et expliquera pourquoi il est essentiel de le protéger pour maintenir un Internet unique pour le monde entier.

Pour en savoir plus sur le forum sur les DNS dans la région de l'Asie-Pacifique 2022 et pour y participer, cliquez ici .

Veuillez également envisager de participer aux prochains forums régionaux sur les DNS que l'ICANN tiendra cette année :

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public sans but non lucratif et comme collectivité comptant des participants de partout dans le monde.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Liana Teo, responsable des communications, Asie-Pacifique, +65 6816-1259, [email protected]