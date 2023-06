Des solutions simples pour faire face au portrait sombre du soutien à domicile de la commissaire à la santé et au bien-être

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) fait écho aux conclusions de la commissaire à la santé et au bien-être, madame Joanne Castonguay, et témoigne du travail qui reste à accomplir en matière de soutien à domicile au Québec.

« Avec le vieillissement de la population en cours et à venir, nous sommes préoccupés de voir que la proportion du budget alloué au soutien à domicile a si peu augmenté au courant des dernières années. Les Québécois et Québécoises nous le disent, ils veulent rester et vieillir dans leur demeure. Investir en soutien à domicile c'est donc autant gagnant pour les citoyens que pour le système de santé qui se libère d'une surcharge et d'une demande qui pèse de plus en plus sur celui-ci. Ce faisant, nous laissons la place à ceux et celles qui en ont vraiment besoin », explique J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

La commissaire souligne qu'une proportion importante des visites à l'hôpital seraient effectivement évitées avec une amélioration du taux de réponse au besoin des usagers. Les aides à domicile des EÉSAD sont ainsi des acteurs essentiels pouvant concrètement contribuer à l'amélioration de l'écosystème du vieillissement au Québec, mais qui ne sont malheureusement pas utilisés à leur plein potentiel.

Des solutions simples

Le Réseau de coopération des EÉSAD propose plusieurs solutions qui permettraient la réalisation du virage souhaité par le gouvernement et répondant concrètement aux enjeux soulevés par la commissaire à la santé et au bien-être, madame Joanne Castonguay.

Tout d'abord, l'inclusion de services d'assistance personnelle au Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) pourrait améliorer la réponse aux besoins non comblés par le système de santé. En effet, alors que le PEFSAD n'offre un soutien financier que pour les services d'aide à la vie domestique, la commissaire souligne que seuls 13,5 % des besoins au soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) et en déficience physique (DP) sont satisfaits.

Deuxièmement, faciliter l'accès au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (CMD) demeurant dans leur maison ou leur appartement par l'inclusion automatique de la mesure fiscale sur les factures d'aide à domicile. La mesure serait d'autant plus pertinente alors qu'il est estimé que seulement 30 % des plus de 70 ans connaissent et utilisent cette mesure fiscale.

Troisièmement, faciliter et promouvoir la concertation et la communication entre les établissements de santé et les différents partenaires également sur le terrain offrant du soutien à domicile. Cette coopération est primordiale afin de faire face à la demande à venir.

Finalement, affronter la pénurie de main-d'œuvre de manière concertée et améliorer les conditions de travail des aides à domicile pour assurer que les personnes aînées du Québec aient accès à l'entièreté du soutien dont elles ont besoin.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Pour en savoir sur les EÉSAD, visitez https://chezmoipourlavie.com.

Pour en savoir plus sur les services, visitez le www.aidechezsoi.com.

