CALGARY, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 7, AB , le 17 oct. 2024 /CNW/ - Lorsque les gens se sentent en sécurité et entendus, ils se sentent mieux compris et acceptés. Au cours des deux derniers jours, le Sommet national de 2024 sur le mieux-être mental des Autochtones a réuni des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, des organisations et des dirigeants, ainsi que des fournisseurs de services et des universitaires dans le but de discuter du mieux-être mental. L'événement a permis de souligner l'importance de la culture, de la communauté, de la guérison et du leadership des jeunes pour ce qui est d'améliorer le mieux-être mental des Autochtones. L'un des objectifs communs de ce Sommet était d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services en matière de mieux-être mental pour les Autochtones.

La ministre Patty Hajdu prononce le discours d’ouverture lors du Sommet national de 2024 sur le mieux-être mental des Autochtones. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) Une danseuse des Inuvik Drummers and Dancers s’exécute durant la réception du mercredi soir. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Le Sommet jette les bases de l'innovation, du succès à l'échelle locale et de la force pour relever directement les défis liés au mieux-être mental. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, ont assisté au Sommet et ont été témoins des dialogues constructifs et de la collaboration dans le cadre des solutions dirigées par des Autochtones qui sont mises en œuvre dans des communautés partout au pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est important de mettre en place des approches autochtones en matière de mieux-être mental qui sont fondées sur la culture et la communauté et qui tiennent compte des répercussions de la colonisation et des inégalités dans les déterminants sociaux de la santé. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a appuyé des approches dirigées par des Autochtones et souples pour répondre aux besoins en matière de mieux-être mental des communautés autochtones, mais il reste du travail à faire. Cela comprend la promotion du mieux-être mental dans les communautés, des initiatives sur le terrain, la prévention du suicide, la promotion de la vie, l'intervention en cas de crise et des services de traitement et de prévention de la consommation de substances dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Le Sommet a débuté par un discours percutant qui visait à souligner l'importance de transformer le savoir autochtone en action pour le mieux-être mental. Les participants ont participé à une série de tables rondes et de discussions qui ont souligné l'intégration des pratiques de guérison traditionnelles, les approches thérapeutiques novatrices et le rôle essentiel de la sécurité culturelle dans la lutte contre le racisme systémique dans les systèmes de santé mentale.

Pendant deux jours, les participants ont participé à diverses séances afin de partager leurs connaissances sur diverses initiatives et approches en matière de mieux-être mental pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis. L'un des principaux thèmes de l'événement était le transfert des connaissances dirigé par des Autochtones et l'importance de la culture et de la communauté dans la recherche et les données.

Un autre thème clé du Sommet était le mieux-être mental des jeunes Autochtones. Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui et de demain, et nous devons faire entendre leur voix. De jeunes leaders autochtones de We Matter et des carrefours bien-être pour les jeunes ont dirigé une table ronde réunissant de jeunes leaders et dans le cadre de laquelle on les invitait à partager leurs expériences et leurs points de vue personnels.

Des séances parallèles ont porté sur le mieux-être mental des Métis, en mettant l'accent sur les programmes communautaires qui reflètent les besoins distincts des peuples métis, tandis que les discussions sur le mieux-être mental des Métis ont porté sur des stratégies de guérison et de résilience adaptées sur le plan culturel.

Le Sommet national de 2024 sur le mieux-être mental des Autochtones offrait une plateforme de collaboration aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis afin qu'ils puissent échanger des idées et des outils visant à améliorer le mieux-être mental. En mettant l'accent sur la culture, la communauté et le leadership des jeunes, le Sommet a permis de souligner l'importance des solutions dirigées par des Autochtones. Puisque le gouvernement du Canada demeure déterminé à appuyer ces initiatives, le Sommet sert de catalyseur pour un dialogue et une prise de mesures continus, ouvrant la voie à un système de santé mentale plus inclusif et favorisant l'espoir et la guérison pour les générations futures.

Citations

« Ce Sommet rassemble les Premières Nations, les Inuit et les Métis de partout au pays dans le but commun d'éliminer les obstacles et d'améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services en matière de mieux-être mental pour les Autochtones. En tenant une rencontre visant à échanger des travaux de recherche et à apprendre les uns des autres, notre gouvernement jette les bases de la recherche de solutions pour un système de santé mentale plus inclusif et efficace, tout en respectant les traditions et le savoir autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ensemble, nous pouvons échanger des pratiques positives pour ce qui est de promouvoir et de maintenir le mieux-être mental et nous attaquer aux problèmes de consommation de substances. Nous sommes déterminés à bâtir un système de soins de santé où les Premières Nations, les Inuit et les Métis ont un accès équitable à des soins compatissants, adaptés aux traumatismes et à la culture, peu importe où ils vivent. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en étroite collaboration avec des partenaires autochtones et est guidé par des documents clés qui ont été élaborés par des partenaires autochtones, en fonction de la culture et des déterminants de la santé propres aux Autochtones, notamment : Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations Cadre Honorer nos forces Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit Pathfinding Towards a Flourishing Future Awareness and Advocacy Guide (non disponible en français)

Dans le cadre du Programme de mieux-être mental, SAC a investi environ 650 millions de dollars en 2023-2024 pour aider à répondre aux besoins en matière de mieux-être mental des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a investi 630,2 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer des approches en matière de mieux-être mental fondées sur les distinctions pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis, et le renouvellement des programmes de santé et de soutien culturel tenant compte des traumatismes.

a investi 630,2 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer des approches en matière de mieux-être mental fondées sur les distinctions pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis, et le renouvellement des programmes de santé et de soutien culturel tenant compte des traumatismes. Le budget de 2024 prévoit également un financement pour les communautés autochtones dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence (FTU) de 150 millions de dollars et du Fonds pour la santé mentale des jeunes de 500 millions de dollars. Le FTU fournira un soutien financier direct aux municipalités et aux communautés autochtones pour les aider à répondre de toute urgence à la crise des surdoses à l'échelle communautaire.

