Des soins et des services de qualité pour les personnes hébergées - Acquisition de la Résidence Angelica : la pérennité des services assurée

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Afin d'assurer la continuité des soins et des services offerts aux personnes hébergées à Montréal-Nord, Santé Québec acquiert la Résidence et le Centre de jour Angelica, ainsi que l'immeuble hébergeant la Résidence Les Cascades. La gestion des immeubles sera confiée au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, soulignent cette acquisition qui contribuera à assurer la continuité des soins et des services de qualité aux personnes hébergées.

Fondée par la Congrégation des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, la Résidence Angelica comprend un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privé conventionné ainsi qu'un centre de jour. Avec ses 347 lits, elle figure parmi les plus grands CHSLD de la province.

Un processus de vérification diligente a été réalisé par le CIUSSS, suivi par le mandat lui étant confié pour accompagner la résidence et maintenir les soins et les services aux personnes aînées. Grâce à cette acquisition, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal accueille son 11e CHSLD public, consolidant ainsi son engagement envers la qualité et l'accessibilité des services.

Citations :

« L'acquisition de la Résidence Angelica est une excellente nouvelle pour les résidentes, les résidents et leurs familles. Elle nous permet de garantir la continuité des soins et de renforcer l'offre publique dans la région de Montréal. Je tiens à remercier la Congrégation des Sœurs de Charité de Sainte-Marie pour leur engagement, ainsi que les équipes du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui veilleront à une transition harmonieuse pour le personnel et les personnes hébergées. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« En intégrant la Résidence Angelica au réseau public, nous consolidons l'offre de soins de longue durée dans l'est de la métropole. C'est une excellente nouvelle pour la région de Montréal. Je salue le travail des équipes du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui assurent une transition humaine et exemplaire, tout en respectant l'héritage de la Congrégation des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la région de Montréal

« L'acquisition de la Résidence Angelica et de son centre de jour par Santé Québec est une excellente nouvelle pour les aînés de Montréal-Nord et pour leurs proches. Comme élue de l'est de Montréal, je suis particulièrement sensible à l'importance d'offrir à nos personnes aînées des milieux de vie sécuritaires, stables et empreints de dignité. En confiant la gestion au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, nous assurons la continuité des soins et consolidons l'expertise publique au bénéfice des résidentes et résidents, tout en soutenant le personnel qui les accompagne au quotidien. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Condition féminine et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Résidence Angelica ainsi que le centre de jour font partie d'un complexe de logements pour personnes aînées qui comprend aussi la Résidence privée pour aînés Les Cascades.

Seuls la Résidence Angelica et son centre de jour seront dirigés par le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

La Résidence privée pour aînés Les Cascades restera sous la gestion des Sœurs de Charité de Sainte-Marie.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Emmanuella S. Proulx, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 367 990-1882