Des services d'accompagnement d'affaires de haut niveau pour assurer la croissance des PME du secteur de la transformation agroalimentaire

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Inno-centre est fier d'annoncer, conjointement avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, le déploiement à grande échelle d'un service d'accompagnement des PME du secteur de la transformation agroalimentaire pour assurer leur performance et leur croissance.

Concrètement, cette initiative a pour objectif d'offrir les services-conseils d'affaires de haut niveau aux entreprises innovantes du secteur de la transformation agroalimentaire afin de les soutenir dans l'atteinte de leur croissance notamment par l'optimisation des opérations et logistique, les ressources humaines, la gestion financière, le marketing et commercialisation, le virage 4.0, etc.

Le gouvernement du Québec appuie cette importante initiative par l'octroi d'une enveloppe totalisant 5,5 M$ à Inno-centre qui déploiera une équipe d'experts chevronnés à travers toutes les régions du Québec.

« Notre relance dépendra en grande partie de la capacité de nos entrepreneurs à faire face aux importants défis que leur réserve la nouvelle réalité économique. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons accompagner les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires visant la performance et la croissance, les déterminants de leur compétitivité. » a déclaré le président d'Inno-centre, M. Claude Martel.

« Cette aide financière est une excellente nouvelle pour le secteur bioalimentaire et aussi une autre preuve de l'importance que notre gouvernement lui accorde. Avec un investissement de 5,5 millions de dollars à Inno-centre, notre gouvernement soutient les entreprises de transformation alimentaire pour leur offrir l'opportunité de bénéficier de services-conseils de grande qualité et de disposer de ressources humaines auxquelles elles ne pourraient accéder autrement. La compétitivité des entreprises est la clef de leur succès et un passage obligé pour mener le Québec vers l'autonomie alimentaire. » a conclu le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne.

À propos d'Inno-centre :

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 450 entreprises représentant près de 10 G$ de chiffre d'affaire à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Visitez le www.inno-centre.com

